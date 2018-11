GRIPER INN: VG får opplyst at regjeringen stanser sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd. Her arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: Helge Mikalsen/VG

Kilder til VG: Tvungen lønnsnemnd i sykepleierstreiken

INNENRIKS 2018-11-20T12:42:44Z

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund for å hindre den varslede lockouten onsdag.

Publisert: 20.11.18 13:42 Oppdatert: 20.11.18 13:57

VG har fått bekreftet at regjeringen har bestemt seg for å gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at liv og helse kommer i fare når NHOs lockout trer i kraft onsdag morgen.

Det betyr at sykepleierstreiken stanses. og at konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO skal avgjøres av en egen lønnsnemnd.

Regjeringskilder bekrefter overfor VG arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har informert de parlamentariske lederne og regjeringen tirsdag om beslutningen.

Situasjonen med den varslede lockouten onsdag blir dermed vurdert som så kritisk at regjeringen velger å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgen.

Regjeringen har innkalt partene til møte klokken 15.30 i dag for å informere om sin beslutning.

Det betyr at regjeringen griper inn i konflikten før NHOs varslede lockout rammer eldre og syke onsdag morgen.

Det betyr også at de streikende sykepleierne vender tilbake på jobb.

VG fikk tirsdag morgen bekreftet fra sentrale kilder at konflikten kunne bli stoppet av regjeringen i løpet av dagen.

Flere har varslet bekymring for konsekvensene av en mulig lockout. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune bekreftet tirsdag formiddag at det er sendt varsel til Fylkesmannen om fare for liv og helse ved en lockout.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober , da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet.

Streikens første uker gikk med et lite uttak på 56 sykepleiere ved private institusjoner og sykehoteller.

Men NHO Service og Handel opplevde at de bedriftene som var tatt ut i streik, blir så hardt rammet, at flere påstås å være på konkursens rand.

Det var en av årsakene til at NHO først truet med lockout og senere varslet lockout av samtlige 501 ansatte som er omfattet av overenskomsten det er konflikt om.

Det rammer 65 bedrifter. Etter en klage fra NSF ble fristen for lockouten utsatt fra i dag tirsdag til onsdag morgen.

Kommunikasjonsansvarlig Geir Hansen i Attendo Norge, som driver til sammen seks sykehjem for kommunene i Oslo, Stavanger og Tønsberg sier regjeringen ville ha grepet inn for lenge siden om konflikten hadde rammet sykehus:

– Enten er dette reinspikka aldersdiskriminering ellers så har Fylkeslegene og Helsetilsynet ikke skjønt hvor mye komplekse sykepleiefaglige prosedyrer og vurderinger som utføres på institusjoner i dag. Det har skjedd en voldsom utvikling etter samhandlingsreformen og det er også en lang rekke spesialavdelinger som er lagt til institusjoner, sier han.