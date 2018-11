SPANIA-RUTEN: Ankomstene av migranter og flyktninger via Spania har økt dramatisk. En av verdens fremste ID-eksperter påpeker at det må satses mer på identitet for å forhindre mer informasjon. Her blir unge menn overført til den spanske kystvakten etter båten de satt i sank utenfor kysten. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Anslår at en halv milliard mennesker i Afrika er uten ID: – Alarmerende

En av verdens fremste ID-eksperter, Joseph Atick, ber Europa ta større grep for å forhindre mer migrasjon blant de 500 millionene afrikanske ID-løse.

Tre år etter flyktningkrisen i 2015 sliter Europa fortsatt med å håndtere migranter og asylsøkere som kommer over Middelhavet. I høst har migrantruten fra Marokko til Spania eksplodert .

VG har tidligere skrevet om at politiet mener det avsløres altfor lite ID-juks i Norge – og at Skatteetaten mener det er altfor dårlig kontroll på hvem som oppholder seg her .

Doktor Joseph Atick kaller dem «den siste milliarden», disse som er usynlige i alle registre og ikke kan bevise hvem de er.

– Vi mener det nå er en milliard mennesker i verden som ikke har noen som helst måte å bevise hvem de er på. Halvparten av dem, 500 millioner, er fra Afrika sør fra Sahara, sier Joseph Atick til VG.

Torsdag er han i Oslo på en konferanse med internasjonale ID-eksperter. Budskapet der er at Norge og Europa må innse at manglende ID er et problem som bidrar til migrasjon. Og at det må satses mindre på bistand til «engangsprosjekter» og mer på dette langsiktige problemet.

– Når du blir ekskludert fra samfunnet har du en vesentlig ulempe i livet og det er mye større sjanse for at benytter muligheten til å bli en del av den illegale migrasjonsstrømmen, sier Atick.

– Må slutte med engangsprosjekter

Det er Verdensbanken som har gjort beregningen på antallet usynlige og ID-løse i verden. De anslår at andelen uregistrerte i verden er størst i Somalia, Nigeria, Eritrea, Etiopia og Saudi-Arabia.

Atick sees på som en pioner i bransjen leder nettverket ID4Africa, som prøver å få flere land til å registrere sine egne borger.

– Europa bruker hundrevis av millioner av dollar på engangsprosjekter. Som et valgsystem, fordi vi tror at hvis vi holder freden er det billigere enn å få en borgerkrig som skaper nye migranter. Men vi mener at vi må slutte med å gjøre engangsprosjekter og heller jobbe langsiktig med å registrere både barn og voksnes identitet, sier Atick.

– Vi må oppmuntre til at folk registreres når de blir født, helt fra starten av i livet. Og gjøre identitet nødvendig for tilgang til skole, helsesystem og sosiale tjenester. Ikke for å ekskludere, men for å belønne det å registrere sin identitet, sier Atick.

– Alarmerende

Atick sier det er alarmerende at den politiske viljen de møter til å gjøre noe med dette i enkelte afrikanske land er så lav. Spesielt når befolkningsveksten i Afrika sør for Sahara er svært høy – så antallet ID-løse vil øke ytterligere om ikke noe gjøres.

– I mange politiske miljøer er målet å bli valgt. Så langtidsperspektiver med sikker ID, som tar lang tid før det bærer frukter, er det med få unntak liten vilje til å tak i. Få politiske ledere ser dette som en prioritet. Det er alarmerende, sier Atick

– I Afrika går antallet uten identitet opp, men i resten av verden synker det, påpeker han.

Norsk politi sliter med å returnere asylsøkere med avslag fordi de ikke vet hvilket land de faktisk kommer fra – eller ikke kan bevise det.

– De kan ikke bli returnert til sine egne land, for deres egne land vet ikke engang at de eksisterer. Så Europas utfordring er hvordan de skal bevise at disse folkene faktisk hører hjemme der, sier Atick.