STREIK: Da Dagsrevyen gikk av lufta som følger av streik ble en pandadokumentar sendt isteden. Foto: Privat

NRK-journalist tatoverte en «Streikepanda» på leggen

Publisert: 23.05.18 00:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-22T22:10:31Z

NRK-streiken fortsetter for fullt, og ivrige streikere samler seg over hele landet for å kjempe for blant annet høyere lønn og likebehandling av midlertidig ansatte. Noen journalister er imidlertid ivrigere enn andre.

Det er litt over en uke siden 1700 NRK-journalister ble tatt ut i streik . Dette medførte blant annet at NRK ikke kunne sende Dagsrevyen som vanlig. Isteden sendte NRK den 46 minutter lange naturdokumentaren «En panda kommer til verden».

Siden har pandabjørner blitt et symbol på streiken. Blant annet har streikere stilt opp i pandakostyme. Vaktsjef i NRK Østfold, Sebastian Nordli, valgte imidlertid å ta det et steg videre. Han tatoverte en stor pandabjørn over hele leggen.

– Vi som har streiket har tatt pandaen som vårt symbol. Jeg hadde tenkt å få meg en ny tatovering, og tenkte at en panda hadde vært kult på grunn av streiken. Jeg synes jo pandaer er kule, sier Nordli til VG.

Leste du denne? Slik påvirker streiken NRK

Han forklarer at tatoveringen ikke er en del av en protest, men er der for å symbolisere samholdet mellom streikerne.

– Vi er ikke glade for å streike, men vi streiker så lenge vi må. Samholdet oss streikere imellom er veldig godt, og pandaen er et symbol på dette.

Dette er ikke Nordlis første tatovering. Han hadde egentlig tenkt å ta en mindre tatovering, men ble overtalt til å ta en større av tatovøren.

– Dette kostet en hel ukes streikebidrag, og tok mye lengre tid enn jeg hadde planlagt, sier han.

Les også: NRK-streiken koster 1,4 millioner hver dag

Denne artikkelen handler om Streik

NRK

Tatovering