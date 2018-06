PROBLEMER: En teknisk oppdatering har skapt problemer for en stor del av Widerøes flyflåte søndag kveld. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Store tekniske problemer for Widerøe – åtte fly på bakken

Marthe S. Lien

Tarjei Abelsen

Publisert: 03.06.18 22:59 Oppdatert: 03.06.18 23:33

Widerøe opplever søndag kveld tekniske problemer med en stor andel av flyflåten. Åtte fly står på bakken i nord, og selskapet regner med store forsinkelser utover morgendagen.

– På torsdag fikk alle flyene våre en oppdatering av det elektroniske systemet, og vi har begynt å få feilmeldinger på dette i dag, sier Catharina Solli, informasjonssjef i Widerøe til VG.

Feilmeldingene dukket først opp på fire av flyene, senere fem, og nå er åtte rammet.

– Vi er litt satt ut av situasjonen, åtte fly er mye. De involverte flyene står nå i Bodø eller Tromsø, mens ingen av flyene i Sør-Norge er rammet.

Hele Widerøes flyflåte fikk den aktuelle oppdateringen torsdag, og ekstrapersonell er nå kalt inn for å finne feilen.

– Det er ikke meldt om feil på flyene i Sør-Norge, men alle flyene fikk denne oppdateringen, så vi må også finne ut av hvorfor det kun er flyene i nord som er rammet, sier Solli.

De jobber nå på spreng med å finne alternative løsninger for passasjerene, og informasjonssjefen poengterer at ingen av passasjerene trenger å bekymre seg for sikkerheten.

– Vi har alternative løsninger slik at det er helt trygt å fly flyene, men vi flyr de nå inn på baser i Tromsø og Bodø for å finne ut hva som er galt. Ingen bør bekymre seg. Det er ikke fare på ferde.

Widerøe vet foreløpig ikke når feilen vil være rettet.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende så lenge jeg har vært i

Widerøe, og er ikke kjent med noen slik situasjon før

heller, sier Solli.

Passasjerene som er rammet vil bli plassert på andre avganger, eller på bakketransport. De regner med store forsinkelser utover morgendagen.

– Mange passasjerer kommer til å bli rammet i morgen, og vi regner med det blir mye bakke-transport. Men akkurat hva som blir situasjonen er vanskelig å si akkurat nå, kvelden er fortsatt relativt ung.

Systemoppdateringen flyene har mottatt kommer hver tjueåttende dag, og blir levert av Widerøes leverandør i USA. Også de er satt inn i arbeidet med å finne feilen.