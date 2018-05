DØMT: Nedre Romerike tingrett mente begge de to mennene måtte få betinget fengsel. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skoleelever forfalsket rundt 40 legeerklæringer

I frykt for at de skulle stryke, forfalsket de to skoleelevene legeskjemaer de hadde funnet på nettet.

Nå er de to unge mennene dømt til betinget fengsel for dokumentforfalskning, skriver Romerikes Blad .

Det var rektoren ved den videregående skolen som fattet mistanke om forfalskningen.

De tidligere elevene ga en uforbeholden tilståelse da saken kom opp i Nedre Romerike tingrett. De anslo at de i løpet av 13 måneder hadde levert mellom 35 og 40 falske legeerklæringer.

Den ene mannen, som fikk 21 dagers betinget fengsel og en bot på 7500 kroner, sier til Romerikes Blad at han jobbet ved siden av skolen og at han ikke så en annen utvei for å klare å få et vitnemål.

Legeerklæringsskjemaene fant de på internett.

– Vi endret bare dato, navn og personnummer, skrev inn en ulik sykdom hver gang, alt fra kikhoste til kyssesyke, signerte med falskt navn og printet ut. Det var lett, sier 22-åringen til avisen.

Også i Oslo har elever jukset for å klare fraværsgrensen.

I mars i år ble en skoleelev i Oslo dømt til 14 dagers betinget fengsel for å ha levert fem falske legeerklæringer til skolen. Han hadde over ti prosent fravær i flere fag og fryktet at han skulle stryke.

Den nye fraværsgrensen ble innført høsten 2016 og slår fast at elevene ikke kan ha mer enn ti prosent fravær i et fag for å stå. Fravær som skyldes dokumentert sykdom eller politiske verv telles ikke med.

I fjor sommer skrøt regjeringen av at antall fraværsdager hadde gått ned med 40 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

Elevorganisasjonen har imidlertid vært kritisk til den nye ordningen.

– Fraværsgrensen burde avvikles, den hører ikke hjemme i den norske skolen, som bygger på tillit. Nå tvinger vi elever til å komme på skolebenken selv om de er syke eller demotiverte eller har andre gode grunner som de ikke får dokumentert, sa leder Rahman Chaudhry til VG i fjor.