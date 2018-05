VEKKER DEBATT: Flere personer demonstrerte utenfor Oslo Tinghus i april, der rettssaken naturvernorganisasjonen WWF anla mot den norske stat pågikk over fire dager. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Verdens naturfond (WWF) tapte sak mot staten: – Vi er skuffet

Publisert: 18.05.18 13:48

Oslo tingrett vedtok fredag at Verdens naturfond WWF ikke får medhold i sin sak mot Klima- og miljødepartementet om lisensjakten på ulv. WWF dømmes samtidig til å betale over 450.000 i sakskostnader.

Fredag kom Oslo tingrett frem til at Klima- og miljødepartementet ikke har brutt Grunnloven ved å gi tillatelse til felling av 42 ulver i jaktsesongen 2017–2018.

Verdens naturfond (WWF) saksøkte i år staten, fordi de mener det er blitt skutt for mange ulv i vinter, og organisasjonen mener at omfanget av fellinger truer bestandens overlevelse.

28 ulv ble skutt i vinter, av en kvote på totalt 42. De to flokkene i Julussa og Osdalsreviret, som delvis levde i ulvesonen, er nå helt borte.

Også en innvandret ulv, som kunne tilført den innavlsbefengte sør-skandinaviske bestanden friske gener, ble skutt i vinter.

WWF mener regjeringen dermed har butt Grunnlovens miljøparagraf, naturmangfoldloven og den internasjonale Bernkonvensjonen om truede arter.

Tingretten avviser påstandene, og frifinner staten på alle punkter.

– Vi er skuffet

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, sier fredag at han er skuffet over utfallet av rettssaken.

– Vi er skuffet over dommen, men det er egentlig ulv i Norge som har størst grunn til å være skuffet. I vinter har vi skutt mer ulv enn noensinne så lenge vi har hatt naturmangfoldloven, og nå frykter vi at vi kan få en situasjon hvor det blir færre ulv i Norge, sier han til VG.

Sohjell sier det er for tidlig for organisasjonen å ta stilling til om de vil ta saken videre gjennom en eventuell anke.

– Jeg har nettopp fått dommen. Nå skal vi sette oss ned og se nøye på hvilke argumenter som er brukt, før vi tar en avgjørelse på hva vi gjør videre, sier han.

Over 450.000 i sakskostnader

WWF er også dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454.430 kroner.

Sohjell forteller at de vil akseptere beløpet, og at organisasjonen har samlet inn penger til rettssaken.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte senere antallet til totalt 42.

Norges bondelag har tidligere uttalt at de frykter at rettssaken kan føre til at det blir langt vanskeligere å få fellingstillatelse på ulv, noe de mener kan gjøre fremtiden til folk som velger å livnære seg gjennom utmarksbruk mer krevende.

