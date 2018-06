SPRER FRYKT: Politiet betegner Young Bloods som en territoriell gjeng. Den har i løpet av relativt kort tid blitt en betydelig aktør i Oslos underverden, og knyttes til ekstrem voldsbruk. Foto: Privat

Hemmelig rapport: Young Bloods tjener millioner på narkosalg

Publisert: 11.06.18 05:06

INNENRIKS 2018-06-11T03:06:33Z

Politiet mener ledelsen i Young Bloods tjener millioner på kriminalitet. Men de vet ikke hva som skjer med pengene.

Den kriminelle gjengen fra drabantbyen Holmlia i Oslo blir koblet til omfattende narkotikasalg, spesielt hasj og marihuana. Omfanget gjør at politiet mener noen tjener store penger:

«(…) ledelsen i Young Bloods tjener millionbeløp på sin kriminelle virksomhet, men vi vet per dags dato lite om hva som skjer med deres fortjeneste på den kriminelle virksomhet.»

Det står det i en hemmeligstemplet etterretningsrapport fra desember 2016.

– Vi har mer kunnskap enn vi hadde bare for ett år siden, bare så det er sagt. Vi vet mye om hva som skjer, og vi jobber med ulike strategier for å bekjempe det. Vi er veldig oppmerksomme på bindinger internasjonalt, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til VG.

I helgen publiserte VG en artikkelserie om politiets arbeid opp mot den kriminelle gjengen Young Bloods.

Det som en gang var en løst sammensatt gruppe med tenåringsgutter fra Holmlia, blir nå sett på som den største gjengkriminelle trusselen i Oslo .

Flere av de sentrale aktørene i Young Bloods har vært på politiets radar i over ti år , uten at de er blitt stoppet.

Narkotika og hvitvasking

Politiet kobler ledelsen i gjengen til tunge kriminelle nettverk på Vest-Balkan. Det er også i den retningen politiet ser når de jakter på pengene.

«I det meget sannsynlige tilfellet at Young Bloods representerer eller samarbeider tett med organiserte kriminelle nettverk fra Vest-Balkan er det sannsynlig at de har tilgang på en betydelig kompetanse og bistand innenfor kriminell virksomhet, spesielt innenfor segmentene narkotika og hvitvasking» , står det i etterretningsrapporten fra 2016.

I rapporten vises det til at politiet mener det omfattende narkotikasalget genererer store pengebeløp i form av kontanter.

Dette blir satt i sammenheng mellom misforholdet mellom politiets manglende pengebeslag og antatt salg av narkotika.

Les også: Familiefar utsatt for brutal vold og holdt fanget i to døgn

«Det vurderes som sannsynlig at deler av disse kontantene transporteres fysisk ut av landet, og at andre deler forsøkes hvitvasket gjennom bedrifter i Norge.»

– Hvor blir det av alle disse pengene?

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe konkret på det. Vi jobber med flere ting nå. Vi er en veldig stor enhet nå, mange spissede fagmiljøer. Fordelen nå, ved å være leder samlet for disse miljøene, er at vi kan jobbe med utfordringer fra ulike kanter og med ulike strategier for å bekjempe det, sier Metlid.

Politiinspektøren er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning. I underseksjoner i denne enheten jobber politifolkene som står fremst i kampen mot de tyngste kriminelle miljøene i hovedstaden.

Politiet: Lite «flashing» av penger

På midten av 2000-tallet, da de norsk-pakistanske gjengene herjet i Oslo, var poserte gjengmedlemmene med gullsmykker, dyre merkeklær og luksusbilder. Slikt er det mindre av i Young Bloods, ifølge rapporten:

«Generelt sett virker det å være liten grad av «flashing» i form av fine biler eller dyre gjenstander.»

– Tidligere var det en viss uniformering på gjengene, dette har endret seg over tid. I dag vil man ikke se det på den samme måten, sier politiinspektør John Roger Lund, som leder Enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Les også: Politiets erkjennelse

Flere av de sentrale aktørene i Young Bloods er ikke registrert med hverken jobb eller eiendom på papiret.

Noen er registrert med roller eller som eiere av foretak, men da rapportene ble skrevet i 2016, visste ikke politiet noe om omsetning i disse.

Ikke jobb eller eiendom

En 27 år gammel mann har internt i politiet blitt utpekt som den ubestridte lederen i Young Bloods gjennom flere år.

Selv etter interne stridigheter og fraksjonering i den kriminelle gjengen, peker politikilder på 27-åringen som leder. I politiets straffesaksregister står 27-åringen registrert som siktet eller mistenkt i 20 saker.

Han er fortsatt siktet for et drapsforsøk som skjedde natt til 18. mai i 2012.

Les også: – Jeg var ikke redd dem. Jeg tenkte at de var noen drittunger fra Holmlia.

De siste to årene har han ikke vært registrert med arbeid, men han står oppført som eier av et enkeltmannsforetak. Telefonnummeret til foretaket har ikke vært i bruk på flere måneder.

De siste ni årene står han registrert med totalt 150.000 kroner i inntekt, ifølge ligningstallene.

Det siste halvåret har han vært mye i utlandet. Senest i forrige uke ble han avbildet på en restaurant i utlandet sammen med en annen sentral aktør i Young Bloods, en mann som er tiltalt i en sak som involverer 250 kilo hasj.