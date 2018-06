NASJONALT FORBUD: Fem dager etter at Danmark innførte forbud mot å bære burka og nikab i offentlige rom, vedtok Stortinget forbud mot plaggene i undervisningssituasjoner. Foto: Illustrasjonsfoto Åserud, Lise / NTB scanpix

Nå blir det forbudt å gå med nikab og burka på norske skoler

Publisert: 05.06.18 22:17 Oppdatert: 05.06.18 23:00

Tirsdag ettermiddag vedtok Stortinget forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i alle undervisningssituasjoner.

– Dette er veldig gledelig! Da Fremskrittspartiet i 2003 foreslo et totalforbud mot nikab og burka, ble vi latterliggjort. Nå ser vi at vi har klart å dra det politiske miljøet i vår retning, sier Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant for Frp, til avisen.

– Om noen år tror vi at norske politikere er klare for å vedta et totalforbud for nikab i offentlige rom, mener politikeren.

Forbudet gjelder elever, studenter og de som underviser, men i barnehager skal forbudet bare gjelde de ansatte, ikke barnehagebarna. Les mer om vedtaket her.

Et flertall på Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å kartlegge omfanget av ansiktsdekkende plagg blant barnehagebarn, og settee i verk tiltak dersom det er en reell problemstilling at barnehagebarn bruker ansiktsdekkende plagg.

Disse stemte mot

Det var 91 som stemte for lovforslaget og åtte i mot i Stortingets første behandling. Hovedregelen er at alle lovsaker skal behandles i to omganger med minst tre dagers mellomrom. Det var representanter fra SV, Rødt og MDG som stemte mot.

SV stemte for et forbud for undervisningspersonell, men er imot at vedtaket også skal gjelde for elever og studenter.

VG skrev for et år siden at regjeringen ville gjøre det ulovlig å gå med ansiktsdekkende plagg på alle skoler, høyskoler og universiteter, men at det blir skolene selv som å håndheve forbudet.

Fra 1. august kan du få en bot på 1000 kroner hvis du går med burka og nikab på gaten i Danmark. Les mer om forbudet her.

– Forbudet er et tydelig signal om at i Norge forventer vi å kunne se hverandre i ansiktet. Vi kommer til å jobbe videre for et totalforbud, og tror flere partier om noen år er klare for dette, sier Ashild Bruun-Gundersn til BT.

