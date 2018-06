STORMEN TORSDAG: Slik vil uværet arte seg torsdag kveld, med kraftigst vind nord på Vestlandet og i fjellet. Legg merke til den kraftige vinden inn Skagerrak mot Østlandet. Foto: Graf: Earth.nullschool.net

«Sommerstormen» innleder ukevis med gråvær – men Nord-Norge kan få varmebølge

Publisert: 14.06.18 07:58 Oppdatert: 14.06.18 08:21

Sommerstormen som feier inn over landet torsdag og fredag innleder flere uker med mye gråvær fra vest. Men Nord-Norge kan endelig få varme!

– Stormen som kommer torsdag, består av et lavtrykk med dybde på nivå med en høststorm, og vil gi uvanlig kraftig vind og veldige vindkast. Disse vil slå inn både på Vestlandet og i fjellet, men også nokså kraftig vind og vindkast innover kysten av Østlandet og Ytre Oslofjord, advarer meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo .

Nytt lavtrykk tirsdag

Meteorologisk institutt har anslått nedbørsmengden til mellom 40 og 70 mm på Vestlandet for torsdag og fredag samlet.

Også tirsdag i neste uke er det ventet et uvanlig kraftig lavtrykk inn samme vei, men neppe så kraftig som den første stormen.

StormGeos lager et seksukersvarsel for energibransjen, og dette varselet viser i hovedsak tre uker med klassisk vestavær:

– Hovedbildet er lavtrykk inn fra vest med nedbør hovedsakelig på Vestlandet og kysten nordover, mens Østlandet oftest ligger i le bak fjellene og ikke får nedbør, sier Korneliussen.

Pent vær ved skoleslutt

Men det vil skje unntak fra denne hovedtrenden – både på den ene og andre måten:

– Kommende mandag ser vi et lavtrykk med nedbørsområde komme opp fra sør, og det ser ut til å gi nedbør på Sør- og Østlandet.

Neste helg, når skolenes sommerferie starter, har Håvik Korneliussen forventninger til oppbygging av et høytrykk innimellom alle lavtrykkene.

– Det ser ut til å kunne gi sol og pent vær i noen dager, fra helgen 23.–24. juni. Dette vil gjelde særlig Sør-Norge, men muligens også Nord-Norge.

Følg vinden: På kartet under kan du følge lavtrykket mens det nærmer seg norskekysten. Du kan flytte kartet med musepekeren og finne vindhastigheten ved å trykke på kartet! Tjenesten er levert av www.earth.nullschool.net

Varme til Nord-Norge

For folk lengst i nord betyr lavtrykkene også en klar endring i værregime:

– Idag onsdag er det to plussgrader og sludd i Hammerfest, så en bedring fra det skal vi få til. Det kan være snakk om 10–15 grader opp. Og noen prognoser viser at lavtrykkene kan dra opp mye varm luft østfra til særlig Øst-Finnmark. Slår det til, kan vi fort få 20–25 grader i Kirkenes, sier Håvik Korneliussen.

Ustabilt sommervær

Når vi kommer til juli, er signalene fra energivarselet foreløpig svake:

– Det vi kan si, er at sommerlig vestavær er til stede i disse prognosene. Det er altså ikke usannsynlig at vi får mer ustabilt sommervær med lavtrykk avløst av høytrykksrygger. Men vi ser ikke noe som tyder på at vi kommer tilbake til stabilt høytrykk med sol og varme igjen foreløpig, sier Frode Håvik Korneliussen.