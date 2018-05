BLE ØDELAGT: Deler av båten, som er av typen Inter 9000, ble helt ødelagt etter at en klut med treolje selvantente. Nå advarer båteieren andre. Foto: If Skadeforsikring

Pusseklut satt fyr på båten: – En tidsinnstilt bombe

Publisert: 28.05.18 14:25

En båteier i Kristiansand glemte å ta med seg pussekluten etter at han hadde vært i båten. Bare timer senere begynte båten å brenne.

Mens sommerværet gjør sin ankomst i store deler av landet, er det flere som utnytter anledningen til å pusse i båter og hus. Det mange kanskje ikke er klar over, er at pussekluter med olje medfører en stor brannfare.

Dette fikk en båteier fra Kristiansand oppleve.

Glemte igjen plastpose med pusseklut

Han hadde begynt å pusse båten med treolje, før han måtte dra videre på jobb. Da han kom tilbake fire timer senere sto båten i full fyr.

– Jeg gikk over det som var laget av teak, og da skal man pensle med olje før man tørker oversiden med filler. Og de fillene samlet jeg i en plastpose som jeg satte fra meg på akterdekket. Jeg fikk plutselig dårlig tid, og glemte rett og slett å ta med meg plastposen da jeg dro, forteller mannen, som ikke ønsker å stå frem med navn i VG.

Da han kom hjem fikk han vite at båten hadde tatt full fyr bare fire timer senere.

– Det så ikke bra ut. Det har brent hull i taket på akterkabinen og deler av gulvet bakerst er helt ødelagt, sier han.

– Men heldigvis ble det oppdaget såpass tidlig at den kan restaureres og bli båt igjen.

1 av 4 If Skadeforsikring

En tidsinnstilt bombe

Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If Skadeforsikring , forteller at filler med treoljerester står for en stor andel av brannene som har oppstått ved selvantenning i Norge.

– Det er to typer olje som er skumle: linolje og teakolje. Har man pussefiller, tørkepapir, kluter eller lignende med slik olje i seg, kan det begynne å brenne etter et par timer. Så det er viktig å vite hvordan man skal håndtere dette riktig etter bruk, sier han.

Selv om det bare var åtte grader i lufta da båten i Kristiansand tok fyr, forteller Clementz at det er ekstra viktig å være oppmerksom nå som temperaturene nærmer seg 30 grader.

– Når man legger fra seg dette så blir det som en tidsinnstilt bombe, som antennes og begynner å brenne. Og selv om det bare tok noen få timer på denne båten, så kan det også begynne å brenne flere uker senere, sier han.

– Vi har også tilfeller av hus som har brent ned til grunnen på grunn av dette.

Branninspektør i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen, sier at det i utgangspunktet er ganske enkelt å unngå slike situasjoner.

– Slike produkter er ganske godt merket med faresignaler og instruksjoner på hvordan de skal håndteres. Dette er jo et godt eksempel på at det det advares mot faktisk skjer. Vårt råd er å lese bruksanvisninger på produkter man skal bruke, og følge instruksene, sier han til VG.

Slik håndterer du avfallet

Grunnen til at klutene selvantenner er at treoljeprodukter er tilsatt tørrede oljer, som kan selvantenne ved oksidasjon. Det vil si at oljen tørker ved at den tar opp oksygen fra luften, og det utvikles varme. Dette er den vanligste kjemiske prosessen som fører til selvantenning.

– Varmen som oppstår i denne prosessen blir ikke ledet bort, men samler seg opp og blir varmere og varmere, til temperaturen til slutt kan bli kritisk høy. En selvantent pussefille med olje kan nå en temperatur på 300 grader.

Det viktigste man kan gjøre for å unngå farlige situasjoner er derfor å håndtere produktene riktig etter bruk. Clementz forteller at det aller beste er å brenne dem på en kontrollert måte.

– Et tips er å tenne på klutene i et malingsspann, som selvfølgelig er rengjort og tømt for maling. Man kan også bruke aluminiumsemballasjen som laksefileter ligger i. Så etterslukker man restene med vann. Da er det viktig at du står ved siden av mens det brenner, og at du ikke brenner på et sted hvor det kan antenne gress og lignende.

Dersom du ikke vil brenne klutene selv, kan du også levere dem til godkjente mottak. Det skal ikke kastes i søppelet, da filler med miljøskadelig olje er farlig avfall.