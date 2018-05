– ADVARTE: Ingvild Kjerkol (A) er oppgitt over at Høyre stemte mot forslaget om eggdonasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Høyre er for eggdonasjon - stemmer mot det i Stortinget

Høyre på Stortinget går imot at regjeringen skal utarbeide et lovforslag som tillater eggdonasjon, selv om de er for. Høyres Sveinung Stensland sier det er gode grunner til det.

– Nå skjer det vi advarte mot: Høyre sikrer ikke flertall for at kvinner som ikke har egne friske egg kan få donert egg, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol til VG.

Tirsdag leverte helse- og omsorgskomiteen på Stortinget en innstilling om regjeringens melding om bioteknologi . Saken blir vedtatt i Stortinget 15. mai.

Arbeiderpartiet, Venstre og Frp går inn for at regjeringen må utarbeide et lovforslag som tillater eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon. Høyre vil ikke stemme for forslaget.

Dermed mangler én stemme fra å få flertall og bli vedtatt.

– Ingen betydning

Etter ett år med intern strid, gikk Høyres landsmøte i april inn for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Men i innstillingen fra helsekomiteen går Høyre også imot begge forslag.

– Når Høyre har vedtatt politikk om dette, trodde jeg de ville være med på et klart flertall for det også på Stortinget, sier Kjerkol oppgitt.

Andre nestleder i helsekomiteen, Sveinung Stensland fra Høyre, mener Ap kan roe seg helt ned: Regjeringen kommer til å utarbeide lovforslag som åpner for å sidestille eggdonasjon og sæddonasjon og som åpner for assistert befruktning av enslige.

Når lovforslaget kommer til Stortinget, vil Høyre stemme for, helt i tråd med vedtaket deres fra landsmøtet, forsikrer han.

– Det som vedtas 15. mai har ingen juridisk, praktisk eller medisinsk betydning for dem som prøver å få barn eller dem som jobber med det. Det som betyr noe er hva regjeringen legger frem og hva som Stortinget vedtar når loven behandles, sier Stensland.

Ap: Høyre stiller seg på sidelinjen

Istedenfor å stille seg bak forslagene, har Høyre lagt inn sin mening i merknader til bioteknologi-meldingen. En merknad er en beskjed til regjeringen om hva partiet mener skal skje, men det er mindre forpliktende enn et stortingsvedtak.

– Stortingsmeldingen er et oppspill til en lovendring. Det spiller ingen rolle for norske kvinner om noe står i et vedtak eller en merknad. Det som spiller en rolle er hva vi vedtar når loven kommer til Stortinget, forklarer Stensland.

Kjerkol i Arbeiderpartiet mener det ikke holder:

– Når man sier hva man mener i en merknad, stiller du deg på sidelinjen. Det er bare en kuriøs forklaring for hvorfor de stemmer imot ting de er for. Høyre skal nå stemme mot forslaget i stortingssalen. Det reelle flertallet for eggdonasjon kommer nå ikke til uttrykk i noe vedtak, sier hun.

– Stensland, hvorfor kan dere ikke bare stemme for det dere er for?

– Vi forandrer ikke loven nå, men gir Stortingets syn på hvordan den skal utformes. Det ryddigste er at stortingsvedtak fattes når loven vedtas. Siden dette er en stortingsmelding, viser vi i Høyre hva vi er for og hva vi er imot i merknader, slik vi pleier å gjøre. Merknader binder opp regjeringen, og regjeringen har fått en klar beskjed fra Høyre som ikke kan misforstås: Høyre sier ja til eggdonasjon og ja til assistert befruktning av enslige. Det Ap kommer med nå er over i avdelingen for det færre og færre nordmenn liker, nemlig politisk spill, sier Stensland.

Frp stemmer for det de er for

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsmann i Frp, sier Frps første innskytelse var å ikke støtte forslaget, men de snudde og stemmer for forslaget sammen med regjeringspartner Venstre og sin politiske uvenn, Ap.

– Landsmøtet vårt i fjor gikk inn for eggdonasjon, og det legger føringer på hva vi skal mene. Siden det er en stortingsmelding endrer ikke dette loven, men når noen har fremmet forslag om dette, så går vi inn for det vi er enig i, forklarer han.

Han bekymrer seg ikke over at forslaget vil bli stemt ned av Høyre.

– Dette er ikke noe jeg hisser meg opp over. Høyre har valgt en prinsipiell tilnærming, og dette er ikke dramatisk. Jeg forutsetter at regjeringen følger opp flertallsmerknaden i komiteen. Merknader er jo også en ordre til regjeringen om hva Stortinget forventer, sier Hoksrud.

