VIL SKROTE AVTALE: Lo-leder Hans Christian Gabrielsen har reist til Nord-Norge for å snakke med piloter i luftambulansen om hvordan de oppfatter situasjonen. Her sammen med Yngve Carlsen, leder i Nord Flygerforbund. Foto: Frode Hansen

LO-lederen om ambulansefly-krisen: – Vi må sette ned foten og stoppe

Publisert: 08.05.18 19:16

TROMSØ (VG) LO-leder Hans Christian Gabrielsen krever at kontrakten med den nye luftambulanse-operatøren Babcock skrotes, og at anbudsrunden lyses ut på nytt.

LO -leder Hans Christian Gabrielsen og leder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen, er i Tromsø for å møte piloter i luftambulansen for å høre hvordan de opplever situasjonen.

– Det er en jævlig alvorlig situasjon. Liv og helse blir satt til side for å spare penger i en helt håpløs anbudsprosess. Det at vi nå har iverksatt nasjonal kriseplan sier noe om hvor håpløs denne prosessen er, sier Gabrielsen.

– Vi må sette ned foten og stoppe. Rykke tilbake til start og få dette på skinner igjen. At helseministeren fremdeles ikke har tatt grep, synes jeg er hårreisende.

– Sp, SV og AP vil skrote hele anbudsprosessen og starte på nytt, støtter dere det?

– Det støtter vi, sier Gabrielsen.

– Dette er en varslet krise, som LO sa fra om i september i fjor. Alt vi ser nå er et resultat av politikerne ikke har lyttet. De setter livet og helsen til den nordnorske befolkningen i fare. Det er hårreisende.

Carlsen forteller at mange av pilotene har det vanskelig. Flere befinner seg i en lojalitetskrise.

Tidligere på dagen tirsdag har Ap, Sp, SV og Rødt gått ut sammen om å kreve at den nye operatøren Babcock likevel ikke vil få starte ambulanseflytninger i Norge fra sommeren 2019.

Dermed er det opp til KrF å avgjøre om regjeringen får et reelt pålegg fra et flertall i Stortinget om å kaste ut Babcock fra kontrakten de ble tildelt i juni 2017.

– De risikerer å stå uten jobb neste sommer. Det er viktig for oss å støtte våre medlemmer, samtidig som vi støtter forslaget om å rykke tilbake til start. Start anbudsprosessen på nytt, sier Carlsen.

Gerhardsen sier luftambulanse er en sentral del av helsetjenesten som ikke bør utsettes for spekulasjoner, hvor pris settes foran kvalitet.

– Det er åpenbart at man har vektet pris for å spare penger. Men i dette spørsmålet er kvalitet ekstremt viktig. Vi snakker om noen av de mest krevende flyforholdene i verden.

Carlsen kaller kompetansen pilotene som jobber i Nord-Norge i dag sitter med for unik.

– Den finnes ikke noe annet sted i verden. Det er spesialkompetanse, bygd opp over 25 år, sier Carlsen.

– Anbudet forutsatte at 80 prosent av disse pilotene skulle bli med videre. Vi satt to måneder ved forhandlingsbordet med den nye operatøren for å få i stand dette. Pilotene sa seg villig til å gå ned 25 prosent i lønn og vesentlig mer i pensjon. Forbundet var enig om en avtale, men så forkastet Babcock den. Det er grunnen til denne krisen.

