IKKE LEKKERT: Sporveien anslår at rundt 20.000 liter fyringsolje har lekket fra dette anlegget sørøst i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

Her startet kjempelekkasjen av fyringsolje

Publisert: 31.05.18 12:48 Oppdatert: 31.05.18 13:40

RYEN (VG) Fra dette anlegget sørøst i Oslo startet den store lekkasjen av fyringsolje.

Det store utslippet, som har blant annet har ført til at Sørenga har blitt stengt for bading, skjedde langt unna noen åpen elv .

Utslippet skjedde nemlig fra Sporveiens anlegg ved Ryenkrysset, som ligger sørøst i Oslo.

Da VG besøkte anlegget torsdag ettermiddag, ble vi møtt av en lukket port og en portvakt som høflig og bestemt fastslo at vi ikke kom inn.

Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien anslår at rundt 20.000 liter med fyringsolje har blitt sluppet ut.

– I forbindelse med sanering av et oljefyr på t-baneanlegget på Ryen, skulle det tappes ned olje i tankene. For å gjøre det, leide vi inn spesialister. I den operasjonen skjedde det en lekkasje som førte til at fyringsolje ble lekket til overvannssystemet, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til VG.

Overvannssystemet leder nedover, og i dette tilfellet utslippet ledet ned til Alnaelva.

Ble nektet å komme inn

Bellona-leder Frederic Hauge forsøkte å komme inn på Ryen-anlegget onsdag ettermiddag, men ble nektet.

– Vi ønsker å komme inn for å se hva som har skjedd. Det er nesten ikke til å tro at de ikke oppdaget at tanken oljen skulle over på, aldri ble fylt opp. Vi vil politianmelde Oslo kommune og eventuelt det private selskapet som ble leid inn for å gjøre jobben.

VG forsøkte torsdag å følge oljens vei til Ryen til Sørenga. Etter at utslippet fulgt overvannet til nedsiden av Galgeberg ved Enebakkveien, rant det ut i Alnaelva og videre nedover.

Anlegget der utslippet kommer fra, ligger 100 meter sydvest for selve Ryenkrysset.

VG møter Ole Trønningsdal i firmaet X-Vac, som er leid inn i oppryddingsarbeidet, ved Enebakkveien, et par kilometer fra anlegget der utslippet skjedde.

– Vi har satt opp et anlegg som fjerner oljen fra overvannet. Vi opplever at det blir stadig mindre olje fordi tilsiget av oljen fra Ryen har stanset, sier han.

Hauge stiller seg svært kritisk til Oslo kommunes behandling av saken, og varslet i dag at de politianmelder Oslo kommune for håndteringen av saken.

Asperud beskriver hendelsen på følgende måte:

– Det er tragisk. Vi gjør alt vi kan for å bringe klarhet i hva som har skjedd og bidra til oppryddingen, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Magne Hovtun, sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Hauge.

– Da vi fikk melding om oljesøl, sendte vi store styrker til stedet. Vi samarbeidet tett med andre etater og sivilentreprenører. Vi hadde en stab i brannvesenet for å håndtere dette, og vi iverksatte deler av vårt planverk. Vi var på ingen måte alene, og fikk god hjelp av samarbeidspartnerne, sa han til VG tidligere i dag.

Torsdag formiddag har Oslo kommune fortsatt stengt Sørenga for bading.