TYVFIE: Dette bildet tok tyven av seg selv med kameraet til Morten Knutsen i 2015. Foto: TYVEN

«Mestertyv» tok bilde av seg selv med stjålet kamera

Publisert: 15.06.18 18:04

Den marokkanske 31-åringen har i flere år gjort innbruddsraid, stjålet julegaver og plyndret sparebøsser. Etter en ellevill flukt ble han endelig tatt, flytende på ryggen i en iskald elv.

En natt i 2015 sniker 31-åringen seg inn i boligen til Morten Knutsen. Forbryteren stjeler kamerautstyr og sportsklær, og går ifølge Knutsen i skytteltrafikk mellom familiens bolig og det nærliggende tyvegods-depotet

Knutsen og datteren lå og sov.

– Jeg synes jo det er forferdelig, og tør ikke tenke på hva som kunne skjedd om vi våknet. Det gir ingen god følelse, og det er helt ekstremt hvor mange plasser han har klart å være, sier Knutsen til VG om 31-åringen, som har raidet boliger flere steder i både Rogaland og Buskerud.

Knutsen ble overrasket da han nylig tok i bruk et av kameraene som ble stjålet. Der lå det en rekke bilder av 31-åringen.

– Jeg skjønte ingenting, men så gikk det opp for meg at det måtte være ham. Han har mest sannsynlig ikke vært klar over at han tok bilder av seg selv, sier Knutsen, som sporenstreks leverte minnekortet fullt av «mestertyv-selfier» til politiet.

Pakket opp julegaver og stjal sparepenger

I Drammen tingrett står 31-åringen denne uken tiltalt for 48 lovbrudd – blant dem å ha pakket opp julegaver, og tømt barns sparebøsser for flere tusen kroner.

Tyveriene og innbruddene ble gjennomført på Haugalandet i Rogaland kort tid før jul i 2015.

Mannen står også tiltalt for 43 tilsvarende forhold i Hurum kommune i Buskerud i 2014.

Han er i tillegg dømt for 32 forhold, for det meste innbrudd og tyverier, begått på Jæren, Geilo, i Bergen og Tysvær. For dette ble han dømt til tre år og seks måneders fengsel, samt å betale flere forsikringsselskap over millionen til sammen.

Tiltalte var imidlertid ikke til stede da dommen falt – han var på rømmen.

Jaktet tyven i dagevis

En storstilt aksjon i fjellene utenfor Haugesund i 2015 skulle imidlertid bli enden på visa for «mestertyven».

Først finner politiet depotet med tyvegods, før et overvåkningskamera på en privat bolig fanger 31-åringen mens han lusker rundt i nabolaget.

Bildene ble hentet ut og mannen blir identifisert.

– Han glapp for oss den lørdagen vi egentlig skulle ta han. Da ble det en jakt, sier politioverbetjent Hans Gunnar Meland fra Haugesund politistasjon til VG .

Dramatisk pågripelse: Fløt nedover iskald elv

31-åringen stjal nemlig en elbil for å komme seg unna, og kjørte til den var tom for strøm. Med et stort politioppbud i hælene flyktet han videre til fots opp i Etnefjellene, i et siste desperat forsøk på å riste politiet av seg.

– Det var fælt vær, så det var like mye en jakt på en forbryter som på en savnet person, forteller Meland, som ledet etterforskningen.

Han vitnet selv i rettssaken mot mannen denne uken.

Terrenget var svært ulendt, med store kampesteiner, og politihundeførerne måtte flere steder bære hundene for å ta seg frem.

– Det ble søkt i mørket, og da de så området i dagslys sa de at de nok aldri hadde gått i det terrenget, forteller Meland.

I et siste forsøk på å unnslippe la 31-åringen seg på ryggen i den iskalde elven, med plan om å flyte uoppdaget forbi politifolkene som hadde slått jernring rundt elveleiet.

Det gikk ikke.

– Jeg trodde jeg skulle dø, fortalte mannen da han forklarte seg i Drammen tingrett om rømningsforsøket, ifølge en lokal avis som var til stede i retten.

Ifølge ham selv var flukten et siste forsøk på å ta seg hjem til Marokko.

Aldri opplevd lignende

Meland, som har vært i etaten i nesten 40 år, forteller at han aldri har vært med på noe lignende.

– Jeg har ikke opplevd så intens stjeling som han foretok seg i den perioden, sier han.

I retten fortalte 31-åringen, ifølge den lokale avisen, at han kom til Norge som ung asylsøker og ble plassert på et mottak på Jæren. Da han fikk problemer der ble han overført til Oslo og Bergen.

– Så ble det bare slik, besvarte han tingrettsdommer Erik Stillums spørsmål om hvorfor han hadde startet med ugjerningene.

Advokat Eitya Rehman, som forsvarer mannen, opplyser at hennes klient har erkjent samtlige poster.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg noe mer utover det, så får vi se når dommen faller neste uke, sier Rehman til VG.

Dømt seks ganger

Ifølge den lokale avisen ankom 31-åringen Norge i 2002, og allerede i 2011 slo Nordhordland tingrett fast at han under oppholdet i Norge «har livnært seg av kriminalitet og er i dag blitt en gjennomført vinningskriminell».

Han ble den gangen dømt til fengsel i to og et halvt år, for diverse innbrudd i Haugaland.

Dommen han fikk i Jæren tingrett i 2015 var hans sjette her til lands, og han er utvist fra Norge. Uklarheter om hvor han egentlig kommer fra har imidlertid gjort utsendelsen vanskelig.