TALTE TIL SINE EGNE: Lan Marie Nguyen Berg på MDGs landsmøte. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

MDG-Lan langer ut mot Frp: - En bypolitikk fra 50-tallet

Publisert: 11.05.18 19:33 Oppdatert: 11.05.18 21:56

FORNEBU (VG) Frp er arrogante, skjønner ikke forskjellen på by og land, og har en bypolitikk fra 50-tallet, sier Lan Marie Nguyen Berg til MDGs landsmøte.

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo åpner MDGs landsmøtet sammen med avtroppende nasjonal talsperson, Rasmus Hansson.

Hun sparer ikke på kruttet når hun benytter anledningen til å ta for seg kritikken MDG har fått fra Frp for bypolitikken i Oslo.

– Problemet til Frp er at bypolitikken deres henger igjen på 1950-tallet. Frp vil at styre byen på bilens premisser. Dette får jo mange rare utfall, sier hun.

– Arrogant

Lan sier det er «trist» at regjeringen «ikke klarer å se» at det er forskjell på by og land.

– Da synes jeg det er utrolig arrogant når regjeringspartiet Frp mener at vi må fylle Oslo med biltrafikk, fordi Norge er et langstrakt land. Har de snakket med barn som har utrygge skoleveier i Oslo? Med folk som sliter med astma?

Hun mener man allerede kan se konturene av hva valgkampen i 2019 kommer til å handle om.

– Frp og Høyre svartmaler hovedstaden, snakker ned innbyggerne våre, reiser på safari til Groruddalen og tvinger gjennom nye motorveier.

Vil ha fire nye år

Berg skryter også i talen sin av tiltakene MDG har fått igjennom i Oslo, og at byen er kåret til Europas miljøhovedstad. Men det har ikke bare vært enkelt:

Hun har vært et yndet hatobjekt blant sinnabloggere og i kommentarfelt i sosiale medier, helt siden det rødgrønne byrådet i Oslo tiltrådte i 2015. Til landsmøtet sier hun at hun ikke lar seg skremme:

– Jeg stiller meg til disposisjon for fire nye år, fordi jeg vil være med videre på dette grønne eventyret - og fordi jeg ikke vil la de som prøver å skremme oss bort, vinne, sier hun til stor applaus.

Hansson advarer mot bred profil

Miljøpartiet starter sitt landsmøte med å spille av den selvlagde sangen «hva mener De grønne om annet enn miljø», der de ramser opp nettopp alt det.

Dette er også noe Rasmus Hansson, avtroppende nasjonal talsperson, brukte mye av sin tale til landsmøtet på å snakke om.

– Alle er vi dritt lei blærete beskyldninger om at vi bare er hårblomstermosens og tinnvokssoppenes enøyde beskyttere. Vi blir stressa av at Høyre sier vi ikke skjønner økonomi og SV at vi mangler sosialpolitikk. Vi vil så gjerne vise fram at vår skole-, helse og sosialpolitikk, landbrukspolitikk, nærings- og skattepolitkk jo er bedre enn de andre partienes politikk.

Men han mener ikke en bredere profil er det som må til for å vinne fram, understreker han. Han mener det er miljøpolitikken MDG må satse på.

– Kan ikke kompromisse

Om MDG skal bli bredere eller ikke, har vært en vanskelig diskusjon i partiet. Dette landsmøtet foreslår 47 partimedlemmer foreslår at MDG skifter navn til «De Grønne», blant annet fordi et navnebytte legger til rette for en utvikling mot et et bredere, grønt folkeparti. Det har Hansson sagt at han er mot.

I landsmøtetalen snakker han om hvorfor han mener MDG må fokusere på å være et miljøparti når han er ute av toppledelsen.

– Vi trengs fordi de andre ikke har gjort miljøjobben. Vår miljøpolitikk er grunnlaget for vårt parti, for vår ideologi. Kompromisser vi på det, eller skaper inntrykk av at vi blir mer opptatt av andre saker, så taper vi, sier Hansson.

Han sier MDG har lykkes i å få de andre partiene til å snakke om miljø ved å rope høyt om det, og kan få «selv Frp» , som det ifølge Hansson er «grunn til å si mye stygt om», med i debatten på sine premisser

– Vi må bli bedre til å formidle våre grunnleggende, grønne verdier i all politikk vi arbeider med, sier han.