Wenche ble vitne fra stuevinduet: - Det er helt forferdelig

INNENRIKS 2018-11-01T14:25:51Z

VINSTRA (VG) Wenche Bøe var hjemme da hun hørte noe bråk utenfor huset. Fra vinduet ble hun vitne til drapshandlingen.

Publisert: 01.11.18 15:25

– Det er helt forferdelig at det kan skje noe sånt i nabolaget, sier Wenche Bøe til VG.

Politiet fikk melding om knivstikkingen like før klokken 16.00 onsdag. Kort tid etter opplyste de at en 16 år gammel jente var bekreftet død , og at en annen tenåring var pågrepet og siktet.

Hun forteller at hun gikk inn i stuen fra kjøkkenet da hun hørte noe bråk fra utsiden av huset.

– Jeg gikk bort til vinduet, og der så jeg at det var noen som drev på med et basketak nedenfor her. Det var to gutter som sloss. Jeg trodde først det var noen barn, forteller hun.

Vet du noe om saken? Tips oss her!

Bøe forteller at to personer løp fra stedet mot en bil, mens en tredje gutt satt seg på en jente. Da hentet hun samboeren sin som fikk med seg resten av hendelsen.

– Det er helt forferdelig. Jeg føler med foreldrene og familiene.

Forsøkt å stoppe knivstikkingen

En 56 år gammel mann ble skadet under hendelsen. Han skal ha grepet inn og forsøkt å avverge hendelsen , ifølge en person VG har snakket med. Vedkommende forteller at mannen var hjemme på gården da han så jenta og gutten.

Ifølge personen skal han så ha forsøkt å avverge situasjonen og i dette øyeblikket ble han selv knivskadet, og er nå på sykehus.

Folk samles på Vinstra

Den lille bygda i Oppland er i sorg etter det tragiske drapet. Sogneprest Terje Elvestad i Sødorp Kirke forteller at kirken har vært åpen onsdag kveld for dem som måtte trenge det.

Torsdag samlet elevene seg på Vinstra videregående skole , som offeret var elev ved.

– Det blir ingen vanlig skoledag. Elevene er i sorg. Det har vært masse tårer og mange ulike reaksjoner, sier rektor Leif Solheim til VG.

Ifølge TV 2 går siktede på samme skole.

Ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune forteller på en pressekonferanse torsdag, at skolen blir holdt åpen i kveld etter foreldremøtene.

– Vi har planlagt et foreldremøte i kveld på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skolen. Der kommer det folk med kompetanse for krisehåndtering, og om hvordan vi skal håndtere dette, forteller han.