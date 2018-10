ETTERLYST: Fredag gikk politiet i Oslo ut med bildet av en mann de setter i sammenheng med drapet på Majorstuen. Foto: POLITIET

Aftonbladet: Politiet jakter navngitt svensk mann etter Majorstuen-drapet

Politiet jakter en 20 år gammel svensk mann etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) i Oslo.

Det skriver Aftonbladet . Ifølge den svenske avisen ble mannen etterlyst internt i svensk politi fredag.

Mannen politiet nå jakter på er en svensk statsborger.

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) . Han ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen. Oslo -politiet gikk før helgen ut med et bilde av en mann de setter i sammenheng med drapet og et knivran i samme område like før.

VG har tidligere snakket med en mann som ved 05.30-tiden mandag morgen ble vekket av en person som ringte på døren i Gamlebyen i Oslo. Vitnet mener at dette var den etterlyste mannen, og at han snakket svensk .

– Han sto der og så forfjamset ut. Så spurte han om et glass vann. Han snakket svensk og var høflig, fortalte vitnet til VG.

Hjemmeran med kniv

Mannen Aftonbladet skriver at politiet nå jakter er tidligere straffedømt i Sverige. VG har fått tilgang på en dom fra oktober i fjor, der mannen ble dømt til ett år og seks måneders fengsel for ran. I tillegg ble han dømt til å betale de fem fornærmede til sammen nesten 70.000 kroner i erstatning.

Ifølge dommen tok han seg inn i en bolig i en by i Sverige gjennom et ulåst vindu en augustmorgen i fjor, og truet de tre fornærmede som var hjemme med kniv. Han gjennomsøkte samtlige soverom i boligen, og stjal verdisaker som smykker, høretelefoner, kontanter, og klokken.

Ingen personer ble skadet, men retten påpeker at de tre som var hjemme opplevde det som en skremmende opplevelse.

Han har «vist hensynsløshet og råhet gjennom å ta seg inn i boligen gjennom det åpne vinduet på et tidspunkt når de fornærmede sov, og gjerningen har innebåret et alvorlig angrep på deres trygget», står det skrevet i dommen.

Retten mente imidlertid at det ikke var nok til å dømme ham for grovt ran, som han var tiltalt for. Selv nektet han for ranet, og hevdet i retten at han hadde fått tyvgodset fra en som skyldte ham penger.

Han er også straffedømt tidligere. I mai 2015 ble han dømt til ungdomsstraff for tyveri, ran og narkotikalovbrudd.

Et år i forveien ble han dømt for å ha kneet en jevnaldrende gutt i magen i forbindelse med bråk på skolen. Han ble også dømt for bruk av cannabis, og i dommen ble det trukket frem at han i perioder har hatt et omfattende misbruk av det narkotiske stoffet.