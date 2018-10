ÅSTEDET: I denne leiligheten ble mannen i midten av 20-årene drept, ifølge politiet. Kvelden før var en kompisgjeng samlet i leiligheten for å se på film. Foto: Tore Kristiansen

Så film med drapsofferet kvelden før: – Alt var som vanlig

Søndag kveld så kompisgjengen filmer i leiligheten på Majorstuen. Noen timer senere var leiligheten åsted for et brutalt drap.

– Det var en helt vanlig søndagskveld. Alle guttene i kollektivet var der og vi gjorde det samme som vi alltid gjør, sier en venn av avdøde til VG.

Søndag kveld var han på besøk i leiligheten hvor mannen i 20-årene bodde sammen med tre andre venner. Neste dag skulle en av romkameratene finne mannen med alvorlige skader og melde fra om knivstikking.

Mannen, som bodde og jobbet i Oslo, men som kom fra Eidsberg kommune i Østfold, ble senere erklært død på stedet av helsepersonell.

– God stemning

Søndag ettermiddag hadde den avdøde mannen vært og sett en fotballkamp i Oslo-området.

– Jeg pratet med ham etter fotballkampen og han var i sitt vante humør, sier vennen, som også dro for å se på film i leiligheten senere på kvelden.

– Alt var som vanlig og han virket helt som normalt. Det var god stemning, sier vennen.

Etter å ha sett filmen «Notting Hill» og en annen komedie, dro han hjem. Han hadde ikke kontakt med avdøde etter dette.

– Som å bli slått i magen

Mandag ettermiddag mottok han den tunge beskjeden. Han sier det kom som et sjokk.

– Det var som å bli slått i magen, forteller han.

Han prøver nå å tenke på andre ting for å komme seg videre.

– Det gikk lang tid før jeg skjønte det, og det har vel egentlig fortsatt ikke gått opp for meg, sier vennen.

Familien ønsker fred

Advokat Peder Morset er bistandsadvokaten til den drepte mannens familie. Han forteller om pårørende i dyp sorg.

– De har mistet sin sønn. Det er det verste man kan miste. De har det forferdelig tungt, sier Morset.

Advokaten forteller at familien i den kommende perioden ønsker fred.

– De er sammen, avslutter han.

«Fotballprofessoren»

Politiet har nå igangsatt full drapsetterforskning, og krimteknikere saumfarer leiligheten og boligblokken. Politiet har ingen mistenkte i saken.

Kollektivet beskrives som et «eksternt klubbhus» for fotballklubben som flere av beboerne i leiligheten var knyttet til. Den avdøde mannen var ikke selv aktiv spiller, men var sentral i miljøet og kjent under tilnavnet «fotballprofessoren» i vennegjengen.

– Det er helt surrealistisk det som har skjedd. Det er helt ubegripelig, sier en annen venn av mennene i kollektivet.

Skal ha vekslet Bitcoin

TV 2s meldte onsdag kveld at den drepte 24-åringen ha vekslet digital-valutaen Bitcoin i en stor pengesum like før drapet.

Deler av summen skal ha blitt oppbevart i leiligheten, ifølge tips politiet skal ha fått.

– Vi er kjent med et tips som omhandler Bitcoin, men vi vil på nåværende tidspunkt ikke gå ut med mer informasjon om etterforskningen, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid, til kanalen.