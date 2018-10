Stakk av fra politiet i skurtresker

INNENRIKS 2018-10-21T20:23:30Z

Det ble en uvanlig biljakt søndag ettermiddag i Melhus i Trøndelag: I en kilometer lå politiet på hjul etter en stjålet skurtresker før de klarte å stanse føreren.

Publisert: 21.10.18 22:23

– Nei, det var ikke en helt dagligdags situasjon for politiet , bekrefter operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt til VG.

Søndag ettermiddag fikk de melding om at en bil var kjørt utfor veien i Melhus, og at føreren var stukket av.

Toppfart 30 km/t

Politiet sendte flere patruljer til stedet for å lete etter mannen. De hadde imidlertid ikke rukket å komme fram før de fikk en ny melding om at en mann hadde stjålet en skurtresker ved en gård like i nærheten.

Politiet la seg på hjul etter skurtreskeren og forsøkte å få mannen i tyveårene til å stanse. Det nektet han, så politijakten vedvarte i en kilometer bortover veien. En skurtresker av denne typen har en toppfart på omkring 30 kilometer i timen.

Den brede skurtreskeren dekket hele veibredden, men heldigvis kom det ingen motgående kjøretøy.

Knuste ruten

– Etter en kilometer svingte han av veien og ned på et jorde. Der stoppet han maskinen, men nektet å komme ut. Da knuste vi ruten og tok oss inn til ham, sier operasjonsleder Lægdheim.

Føreren er nå siktet for en rekke lovbrudd, og politiet har tatt blodprøve for å fastslå om han var ruset eller ei.

– Det utgjør et stort skadepotensial å råkjøre med en maskin som denne på veien. Men fort gikk det ikke, sier Lægdheim til VG.