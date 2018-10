Foto: ROAR HAGEN, VG

Minneord om Joachim Rønneberg: Helt mot sin vilje

Joachim Rønneberg er død, 99 år gammel. En av de aller siste heltene fra kampen mot nazismen er ikke lenger blant oss.

Vi har gruet oss, men denne dagen måtte jo komme. Hans liv skulle for alltid bli preget av overfallet på Norge 9 april 1940. Hans generasjon ungdom ble utfordret av hendelser som må ha vært sjokkerende sterke. Norge var okkupert, og hver og en måtte foreta sine egne valg. For de fleste må det ha virket håpløst å ta kampen opp mot verdens mest moderne militærmakt, men ikke for alle.

Vi som vokste opp på Sunnmøre i etterkrigstiden visste tidlig hvem Joachim Rønneberg var. I alle fall stemmen. Fra studio til NRK Møre og Romsdal lød den konsise og fullstendig usentimentale, men samtidig varme, stemmen til Joachim Rønneberg ut i de tusen stuer. Jeg vil nesten si at denne stemmen var med å prege vår oppfatning av hva radio skulle være, og hva som høvde seg. For meg er stemmen til Rønneberg noe alle radiostemmer blir målt mot.

Hans bakgrunn var Rønneberg-slekta i Ålesund. Navnet Rønneberg stammer egentlig fra Røyneberg i Sola. Det ble sagt at da Cristoffer Rønneberg kom til Sunnmøre og giftet seg inn på slutten av syttenhundretallet, var han blakk som en kirkerotte, men døde som Sunnmøres rikeste mann. Familien spilte en sentral rolle i selve fremveksten av byen Ålesund som skulle komme til å bli så dominerende i fiskeeksport og handel. Selve ikonet, jugendhuset kalt Rønneberg-villaen, gikk dessverre tapt da fremskrittet, historieløsheten og brutalismen sprengte Rønneberghaugen og Fuglefjellet i lufta på syttitallet for å erstatte det med et funksjonalistisk rådhus.

I likhet med så mange andre byer sprengte de styrende den gangen en del av sin historie i lufta.

Før krigen reiste byungdommen fra Ålesund med rutebåt til Standal i helgene for deretter å bære skiutstyret til fots til Ålesund Skiklubbs hytte, Standalhytta. Den eksisterer den dag i dag. I hjertet av Sunnmørsalpene, like under Kolåstinden, lærte de seg å mestre naturen under alle forhold. Så skaffet Joachim Rønneberg seg også etter hvert egen hytte i området, og vi unge ble klar over at midt iblant oss vandret en lys levende krigshelt som så ut som storebroren til Clint Eastwood. Vi hadde alle veldig respekt for ham. Den alpine erfaringen må ha vært av største betydning under prøvelsene i den norske fjellheimen.

Rønneberg kunne helt sikkert valgt forretninger og relativ trygghet heller enn å sette over havet for å melde seg til tjeneste i kampen mot den totalitære dumheten kalt nazismen. Denne ideologien fikk aldri noe fotfeste av betydning på Sunnmøre, og vi kan undres hvorfor. Personlig tror jeg forklaringen er at denne totalitære galskapen overhodet ikke passer inn i sunnmøringens tankesett, som er typisk individualistisk, haugiansk og ganske så klasseløst.

Nazisme blir for dumt rett og slett. Det ikoniske fotografiet av nazipresten i Hjørundfjord kyrkje sier alt. Presten snakker til den ene tilhøreren.

Når det iblant fremsettes påstander om at Norge er skyldig i deportasjonen av jødene, føler jeg meg ikke truffet. Politiet i Ålesund var så fremmede for nazismen at de måtte utskiftes med ufaglærte utenfra. Det er på denne bakgrunn ikke tilfeldig at Ålesund fikk en så sentral plass i den illegale overfarten til Skottland og Shetland som organiserte transport av nordmenn over havet. Dette er grundig og godt dokumentert av den andre store sunnmøringen i norsk motstandskamp, Ragnar Ulstein.

Både Rønneberg og Ulstein har lagt ned et imponerende arbeid for å holde krigshistorien levende. Ikke som heltedyrkelse, men som humanistisk opplysning og bevisstgjøring om hva friheten betyr, og hva den koster.

Jeg traff Rønneberg noen ganger. Det var umulig ikke å bli grepet av hans integritet og sindige beretning om krigen. Han virket oppriktig glad for at det ikke gikk liv under den spektakulære sabotasjeaksjonen på Rjukan, som han ledet bare 22 år gammel. For oss i Verdens Gang, motstandsbevegelsens egen avis, står navnet hans skrevet med gullskrift. Det gjør han også i norsk historie. Hans innsats bidrar til at vår krigshistorie står seg.

Jeg var i 2010 så heldig å få være med Joachim Rønneberg og en liten eksklusiv gruppe krigshelter til Windsor, hvor de skulle møte dronning Elizabeth II og delta på et seminar med norske og britiske historikere. På en militær airfield nord for London skulle de norske matches av samme antall britiske helter, med like mange medaljer. Jeg spurte en av dem hvordan han ble pilot:

«Jeg var navigatør. Piloten ble skutt bak spakene. Jeg fjernet den døde kroppen og tok spakene selv. Slik ble jeg en pilot.»

Rønneberg lyttet uanfektet til historien. Han kjente seg formodentlig igjen i hvordan skjebnen grep inn i livene til hans generasjon unge menn på det mest dramatiske vis.

Hans innsats i de senere tiår er nesten like viktig som innsatsen under krigen. Utallige unge mennesker har fått høre om hva friheten koster, betydningen av et sterkt forsvar og hva som står på spill. Han fremhevet ikke seg selv som helt, snarere tvert imot.

Må Joachim Rønneberg aldri bli glemt.