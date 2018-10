HEDMARK-DELEGASJONEN: De seks KrF-delegatene fra Hedmark der de fire mennene til høyre skal stemme for rødt regjeringsalternativ mens de to damene til venstre skal stemme på blått regjeringsalternativ. Fra venstre: Charlotte Hoven, Ragnfrid Granerud, Magne Rydland, Kjell Bjørseth, Thomas Engåvoll og fylkesleder Oluf Maurud. Foto: Frank Ertesvåg

KrF-fylkesledere vil ha representative delegater før årsmøte-drama

INNENRIKS 2018-10-24T07:16:01Z

De tolv KrF-fylkeslederne som skal lede de gjenstående fylkesårsmøtene, vil alle ha delegasjoner til skjebnelandsmøtet som speiler fylkeslagets mening. Dermed blir KrFs største fylkeslag i Rogaland det eneste som lot vinneren «ta alt», skriver Klassekampen.

– Jeg ble litt overrasket da Rogaland bare valgte delegater som gikk mot Hareides syn. Fylkesstyret i Nordland diskuterte dette rett etter at Hareide presenterte sitt syn, og vi ville ha en delegasjon som reflekterte de ulike syn i årsmøtet, sier fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø til avisen.

Hun var blant de fylkeslederne som ba om om det ekstraordinære telefonmøtet i landsstyret mandag ettermiddag, der saken ble diskutert.

Møtet ble hasteinnkalt via en sms fra partisekretær Hilde Frafjord Johnson til landsstyremedlemmene sist søndag kveld.

Også fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal vil unngå Rogaland-metoden når fylkeslaget hennes skal velge delegater til landsmøtet på lørdag. Hun er selv på blå side, og innstilt på at KrF går inn i Solberg-regjeringen.

– Vi går inn for en modell som skal speile de ulike holdningene til regjeringsdeltakelse i fylkepartiet. Hvis ikke kan dette slå tilbake som en rekyl mot oss. Men valgmetoden må selvsagt godkjennes av de fremmøtte på årsmøtet på forhånd, sier Frisvoll til VG.

Vil unngå spilttelse

Fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF, er enig med Frisvoll. Han var en av dem på landsstyremøtet sist mandag som argumenterte sterkest for representativitet - og mot en valgløsning basert på «vinneren tar alt»-avstemningen som Rogaland valgte sist helg.

– Begrunnelsen for at både arbeidsutvalget og jeg vil ha en delegasjon som representerer begge de to synene på regjeringsdeltakelse, er at begge holdninger skal speiles på landsmøtet, sier Sele som tror det vil gjøre det lettere for folk med ulike holdninger til regjeringsdeltakelse - å leve sammen i partiet også etter landsmøtet 3. november.

Hordaland skal sende 14 delegater til landsmøtet.

I går gikk sentralstyremedlem i partiet, Tove Welle Haugland ut i VG og anklaget sin egen partisekretær og partileder for å rigge prosessen til fordel for egen holdning.

– Jeg mener Hilde og Knut Arild bruker makten de har til å styre prosessen til fordel for Hareides syn, sier Haugland til VG.

Hun er svært kritisk til måten partiets leder og generalsekretær nå, etter hennes syn, orkestrerer prosessen der partiet skal bestemme seg for hvilken regjering landet skal ha.

Etter klart rødt flertall i KrF-lagene både i Buskerud, Hedmark, Finnmark og Oppland hittil denne uken, er det duket for tolv nye spennende ekstraordinære fylkesårsmøter de neste dagene, med Telemark KrF først ut onsdag kveld.

Ifølge Klassekampen, som har vært i kontakt med alle de tolv fylkeslederne som nå forbereder seg på fylkesårsmøte, vil samtlige sikre at delegatene som sendes til skjebnelandsmøtet i KrF på Gardermoen den 3. november, speiler uenigheten i fylkeslagene.

Det stemmer overens med valgmetoden leder Oluf Maurud i Hedmark KrF fikk gjennomslag for da han ledet møtet i sitt fylkeslag på mandag.

– Jeg finner det fornuftig for å speile medlemmenes syn at delegasjonene som sendes til landsmøtet representerer både flertallets- og mindretallets syn i fylkespartiene, sier Maurud til VG.

Han er selv en av fire landsmøtedelegater fra innlandsfylket som er på Hareide-linjen og går inn for at KrF blir med i en regjering sammen med Ap og Sp.

Årsmøtet bestemmer

Også i Trøndelag KrF vil årsmøtet gå inn for representativitet når de 13 delegatene der skal velges, ifølge leder Jon Normann Tviberg.

– Det er fordi alle deler av partiet og deres syn på veivalget skal bli hørt og hensyntatt på landsmøtet den 3. november, begrunner han.

– Vi har sett at måten Rogaland KrF løste dette på, var uheldig med sikte på å speile de ulike syn. Det har vært en tankevekker for oss, sier Tviberg til VG.

Selv holder han kortene tett til brystet om hva han kommer til å gå inn for på fylkesårsmøtet.

Fylkeslederen er imidlertid åpen om at det peker i retning av et rødt flertall i Trøndelag.

– Uansett tror jeg det blir veldig jevnt på landsmøtet neste helg, legger Tviberg til.

Også leder Per Sverre Kvinlaug i innflytelsesrike Agder KrF, skriver i en sms at han og fylkesstyret vil gå inn for en valgmetode som gir mandater som speiler årsmøtets syn. Agder er fylkeslaget til «de blå» partitoppene Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan.