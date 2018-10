OPTIMIST: KrF-leder Knut Arild Hareide tror det fortsatt er mulig å få sitt eget parti til å velge Jonas Gahr Støre som ny statsminister. Foto: ESPEN BREIVIK, VG

Hareide vil ikke svare på om han går av hvis partiet sier nei

Fem dager etter lekkasjen om at Knut Arild Hareide har sagt til sitt eget sentralstyre at han vil gå av som leder i KrF hvis han ikke får viljen sin i regjeringsspørsmålet, nekter han å bekrefte dette offentlig.

I et intervju med VG fastslår imidlertid Hareide at han fortsatt tror at han kan få flertall for å danne regjering med Ap og Sp på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

VG har fått bekreftet fra flere kilder, uavhengig av hverandre, at partilederen, på direkte spørsmål fra medlemmer i sitt eget sentralstyre, har sagt at han ikke vil være riktig mann til å føre KrF inn i dagens regjering, slik NRK meldte forrige uke.

Taus

Begrunnelsen skal være at han i tilfelle vil mangle «legitimitet», både i forhold til eget parti og i regjeringspartiene, til å lede en slik prosess.

Da VG møtte Hareide på hans kontor i Stortinget i formiddag, var Norges for tiden mest omtalte partileder tilsynelatende i godt og optimistisk humør.

– Dersom du skulle tape avstemningen på landsmøtet, kommer du da til å fortsette som partileder?

– Jeg har sagt at den debatten vi nå har, om vårt veivalg, skal gå uavhengig av en diskusjon om partiledelse. Og jeg ønsker ikke å bidra til noen spekulasjoner.

– Men å unngå spekulasjoner kunne du jo enkelt ha gjort ved å avklare om du skal fortsette?

– Det er som jeg har sagt, jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjoner. Jeg ønsker å si at nå skal vi ha en debatt om veivalg, og det har jeg sagt både internt i KrFs organer og det har jeg sagt utad. Og det kommer jeg til å holde fast på.

Er med uansett

– Til ditt eget sentralstyre har du sagt du kommer til å gå av hvis du taper?

– Jeg kommenterer selvfølgelig ikke hva jeg har sagt i våre interne fora.

– Ved ikke å svare på disse spørsmålene, så sprer du usikkerhet i organisasjonen om du kommer til å fortsette, i en diskusjon som du sier ikke skal handle om ditt lederskap?

– Jeg tror at jeg gjør det best ved ikke å bidra til noen spekulasjoner. Jeg har sagt at jeg kommer til å være med i KrF uansett.

– Er ikke det beste å være åpen og ærlig og svare på om du kommer til å fortsette eller ikke?

– Jeg ønsker å bidra til at vi nå skal ha en debatt om vårt veivalg, og jeg er sikker på at KrF nå opplever en god mulighet til å ta det veivalget uavhengig av andre spørsmål.

All energi på seier

Til sitt eget landsstyre nylig sa Hareide at han skulle «være med for fullt videre» også hvis hans syn tapte. Dette har mange i partiet tolket dit hen at han ikke ville trekke seg ved et tap.

En av dem som har trodd at det var nettopp dette Hareide mente, og som har lagt dette til grunn, er partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Kan du love at du fortsetter selv om du taper?

– Jeg kommer ikke til å bidra til spekulasjoner om hva som skjer om jeg taper 2. november. Jeg ser gode muligheter til å vinne 2. november, og det er jeg bruker all min energi på, sier Hareide.