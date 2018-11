ABORT-INTERVJUET: Under en reise til Brussel den 18. oktober ga Erna Solberg det oppsiktsvekkende intervjuet til VG der hun erklærte seg åpen for endringer i abortloven. Bak følger statssekretær Rune Alstadsæter (H). Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Erna anklages for spekulativ bruk av bilder under abort-debatten

INNENRIKS 2018-11-09T19:04:39Z

Erna Solberg anklages for dårlig timing og spekulativ kobling til debatten om abortloven. Årsaken er nylig publiserte bilder og video i sosiale medier fra statsministeren der hun opptrer sammen med barn som har Downs syndrom. Statsministerens kontor tar avstand fra kritikken.

Publisert: 09.11.18 20:04 Oppdatert: 09.11.18 20:34

Senest fredag 26. oktober i år, dagen før KrF hadde sitt første fylkesårsmøte for å velge retning og et mulig regjeringssamarbeid med Erna Solberg , la statsministerens kontor ut et rikt utvalg bilder av Erna og barn med Downs fra et besøk hos Norsk nettverk for Downs syndrom (NNDS).

Bilder og video ble publisert på den offisielle og godt besøkte Facebook-siden til statsministeren, som har 240.000 følgere.

Deretter, mandag denne uken ble det lagt ut en video på den samme FB-siden med levende bilder av Erna og Martin Synnes som har Downs. Bildene stammer både fra treffet den 26. oktober og fra et tidligere besøk fra Erna hos noen av de samme barna som har Downs - fra mars i år.

– Det er malplassert, en gjennomsiktig strategi for å tekkes KrF og ikke tilfeldig at dette skjer i den fasen da KrF skal velge side i forhold til regjering, sier mangeårig Høyre-politiker i Lunner i Oppland, Kristin Myrås til VG.

Hun meldte seg ut av partiet etter det hun kaller «et usmakelig frieri fra Erna Solberg og Høyre» i VG 18. oktober for å lokke KrF inn i en flertallsregjering ved å åpne for en endring i abortloven og paragraf 2 c.

Paragraf 2 c Dette er abortlovens paragraf 2 c: ** Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet. (Kilde: Lovdata)

– Den abortloven vi har i dag, den tuller du ikke med. Og aller minst som et forhandlingskort i en opphetet debatt der et annet parti skal velge politisk side, begrunner Myrås.

Margrethe Gustavsen var en av initiativtagerne til den tverrpolitiske demonstrasjonen som samlet 2000 deltakere mot endringer i abortloven foran Stortinget 29. oktober.

Hun reagerer også på at statsministeren ved to tilfeller i det siste har lagt ut bilder av seg selv sammen med mennesker med Downs syndrom samtidig som abortdebatten raser.

– Det virker noe spekulativt av statsministeren og hennes rådgivere å legge disse bildene og denne videoen ut på den offisielle Facebok-siden hennes nå når bakteppet er at hun har åpnet for å endre abortloven - og selv omtaler paragraf 2 c for Downs-paragrafen selv om det er sterkt misvisende, sier Gustavsen til VG.

Hun er kvinnepolitisk leder i Oslo SV, men er svært glad for at motstanden mot endringer i abortloven går så tydelig på tvers av partigrensene. Hun håper på enda flere deltakere i de kommende demonstrasjonene i flere byer neste helg.

– Det er ugreit at statsministeren knytter identifiserbare barn til abortdebatten på denne måten. Jeg ville ikke likt det hvis det var mitt barn, sier Gustavsen til VG.

Dagen etter bildesaken på egen Facebook-side, tirsdag denne uken, henviser Erna Solberg til sin egen blogg fra Facebook, der hun skriver om paragraf 2 C i abortloven, også kalt Downs-paragrafen, ifølge statsministeren.

«Paragraf 2c – den såkalte “downs-paragrafen” er slik den er formulert i dag en diskriminerende del av abortloven, fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom. Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet. Da må vi samtidig gjøre endringer slik at kvinner får ta abort i de tilfellene fosteret ikke er levedyktig,» skriver Solberg.

Hun må også tåle at lesere av hennes innlegg i sosiale medier, reagerer på sampubliseringen av en følsom politisk sak og bildene av Erna sammen med barn med Downs.

– Patetisk

– Jeg synes virkelig ikke noe om en lovendring som i følge Høyre i liten grad skal endre utfall. Med andre ord - den skal bare få en håndfull kvinner til å føle seg litt verre når de står i sitt livs verste valg. Utidig, skamløst og trist. Flott gutt på videoen, men patetisk timing, kommenterer Trine Skotte Høvset (42) fra Bærum på Ernas FB-side.

Hun synes det er greit at VG gjengir hennes kommentar. Hun legger til at hun er klar for å demonstrere for dagens abortlov neste helg.

Andre som kommenterer, skriver at det er et betenkelig tidspunkt å legge ut video og bilder på.

Leder Inge Takle Mæstad i Stavanger KrF, er en av dem som opplevde at statsministeren underveis i KrFs prosess blandet seg inn for å påvirke KrF-delegater i blå retning.

– Jeg følger ikke Ernas Facebook-side, og ønsker ikke å stille hennes engasjement i en viktig sak i tvil. Hun er opptatt av inkludering, det støtter jeg. Men hun er likevel uten tvil den politikeren som har spilt den mest aktive rollen for å påvirke KrFs veivalg utenfra, blant annet ved å delta i et koordinert utspill for å åpne for en endring i abortloven. Men jeg vil ikke plassere hennes besøk hos barn med Downs inn i en slik kontekst, sier Mæstad til VG.

SMK tar avstand fra påstandene

Ernas stab på Statsministerens kontor, mener kritikerne bommer ved å anklage Solberg for bevisst å legge ut bildene i sosiale medier i abort-debatten.

– Jeg tar avstand fra insinuasjonen i disse påstandene. Statsministeren møter mange ulike foreninger i løpet av et år og deler jevnlig bilder og videoer fra slike møter, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en epost til VG.

Han opplyser at invitasjonene til de to besøkene som VG beskriver, har kommet inn på vanlig måte.

– De er saksbehandlet på ordinært vis og tidspunktene for besøkene var tilfeldige. Det ene besøket var i mars. Invitasjon til det siste arrangementet kom inn til statsministerens kontor den 26. september og statsministerens deltagelse var avklart før diskusjonen om abortlovens paragraf 2c tok til, ifølge Alstadsæter.

Han beskriver at statsministeren var glad for å bli invitert og takket ja til to hyggelige invitasjoner.

– Det er nedslående at to fine og hyggelige arrangement skal fremstilles som del av politisk spill, synes Alstadsæter.

– Hvorfor la dere ut denne videoen den 5. november da debatten om abortloven og den såkalte Downs-paragrafen var så opphetet?

- Det er vanlig hos oss at det kan ta noe tid før video er ferdig redigert og publiseres på sosiale medier. Vanlig foto er delt samme dag som arrangementet, svarer Alstadsæter.

Han minner om at statsministeren har deltatt på flere arrangementer hvor voksne, barn og unge med Downs deltar.

– For eksempel har hun flere ganger vært gjest hos Dissimilis og vil fortsette med det, sier statssekretæren for kommunikasjon på SMK.

Karen Knudsen Synnes er moren til gutten som inviterte statsministeren til arrangementet den 26. oktober. Hun sier til VG at hverken foreningen eller hennes barn føler seg brukt av statsministeren under arrangementet - eller i videoen som ble publisert etterpå.

– Vi opplevde at statsministeren fikk god kontakt med våre sønner, og landets statsminister bidro til å kaste lys over åpningen av nettsiden Oppsiden.no som skal være et positivt og styrkende nettsted om Downs syndrom, sier Synnes til VG.

..