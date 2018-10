BAR KISTEN: Begravelsesfølget med Heikki Bjørklund Palttos kiste utenfor Eidsberg kirke. Foto: Thomas Andreassen

Familie og venner tok farvel med Heikki Bjørklund Paltto

EIDSBERG (VG) 24-åringens omtanke for andre ble sentralt i talene, da venner, familie og kjæreste tok farvel med ham fra Eidsberg kirke.

Eidsberg kirke var fullsatt med familie og venner under begravelsen til Heikki Bjørklund Paltto.

Bjørklund Paltto ble funnet drept i kollektivet han delte med tre venner på Majorstuen i Oslo mandag sist uke. Det var en av vennene som fant ham.

– 15. oktober ble verden snudd på hodet for veldig mange av dere som sitter her i dag. Heikki ble uforståelig og uforklarlig tatt fra dere, innledet presten seremonien med, etter at en av Heikkis barndomsvenner hadde sunget «Everglow» av Coldplay.

En god kamerat

Presten dro fram Palttos særegenheter og kvaliteter. Blant annet fortalte han at leiligheten på Majorstuen hadde vært et samlingspunkt for venner med ulike interesser og bakgrunn.

En kompis trakk fram hans evner til å få andre til å stoppe opp og tenke seg om.

– I forbindelse med en lengre prat kunne han spørre hvilke verdier du har. Han hadde en spesiell evne til å få deg til å tenke, selv om du ikke kunne svare på spørsmålet der og da, sa kameraten foran forsamlingen.

Samtaler til langt på natt var noe Paltto og kameraten ofte hadde, også siste kvelden de hadde sammen.

– Vi kunne sitte å prate til klokken var altfor mye. Sånn ble også siste natten. Det er godt å ha et siste minne sammen, fortalte han.

– Det var her vi skulle gifte oss

Kjæresten til Paltto fortalte om tapet av personen hun har vært forelsket i siden de møttes i 2012. En kveld hvor de ble liggende under stjernene å prate om «alt og ingenting».

– Takk for stor kjærlighet, uten deg hadde jeg ikke vært den jeg er i dag. Det er uvirkelig å stå her i dag, det var her vi skulle gifte oss, sa hun tydelig preget.

Hun forteller om en kjærlig og omsorgsfull kjæreste, og at de sammen hadde planer om å starte en familie, men de ville se verden først.

– Det knuser meg at du aldri skal få oppleve det, fortalte kjæresten.

– Det er uvirkelig at du er borte. Jeg venter på at du skal ringe meg.

Presten beskrev også en familiekjær mann, som i oppveksten utviklet et spesielt nært forhold til storesøsteren. Presten trakk også frem det gode forholdet mellom far og sønn, som var spesielt nært de siste årene.

Han beskrives også som rolig, interessert og reflektert, og en som turte å stille de store spørsmålene.