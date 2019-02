Opplysninger til VG: Antatte kidnappere har ikke gitt livsbevis

Hverken politiet eller familien til Anne-Elisabeth Hagen (69) har mottatt noen former for livstegn – fire måneder etter at hun forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog, får VG opplyst.

Publisert: 28.02.19 10:22 Oppdatert: 28.02.19 10:34







Øst politidistrikt har innkalt til en pressekonferanse torsdag klokken 12 på politihuset i Ski, og ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om manglende livsbevis i forkant.

Politiets hovedhypotese er fortsatt at Anne-Elisabeth Hagen ble bortført fra sitt hjem, men det er fortsatt uklart for etterforskerne om hva som faktisk har skjedd med henne.

De antatte kidnapperne har siden forsvinningen sendt minst tre budskap til familien, deriblant gjennom en type kryptovaluta hvor familien har hatt muligheten til å svare tilbake ved å betale mindre pengebeløp.

Men fraværet av livstegn fra 69-åringen har skapt en bekymring internt i politiet og påvirker håpet og troen om å få Anne-Elisabeth Hagen hjem i live.

– Det er urovekkende at det ikke er kommet livsbevis, uttalte politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse 11. februar.

Budskapene

31. oktober i fjor: Milliardæren Tom Hagen (68) kom hjem til et tomt hus på Fjellhamar. På et av badene fant han slepespor, som tyder på at Anne-Elisabeth Hagen ble slept langs gulvet.

I tillegg lå det første budskapet fra de antatte kidnapperne i boligen, med blant annet krav om ni millioner euro i løsepenger.

Perioden før jul: Førjulstiden var en intens og kritisk fase for politiet. Ifølge VGs opplysninger, skal det har vært kommunikasjon med den antatte motparten i denne perioden, men innholdet i dialogen er foreløpig ukjent.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober i fjor. Politiets hovedhypotese er at 69-åringen er bortført. Foto: POLITIET/JØRGEN BRAASTAD

16. januar: Nøyaktig én uke etter at forsvinningssaken ble offentlig kjent, mottok Hagen-familien et nytt budskap fra de antatte kidnapperne. Dette budskapet opplevde familien som et tydelig tegn på at 69-åringen var i live og at det var en mulighet for å få henne tilbake.

Kort tid senere holdt bistandsadvokat Svein Holden en pressekonferanse hvor han oppfordret motparten til å bytte til en annen digital plattform som er bedre egnet for kommunikasjon.

24. januar-1. februar: I løpet av disse vinterdagene mottok både politiet og bistandsadvokaten et nytt budskap fra de påståtte kidnapperne.

Oppfordringen om å bytte plattform var blitt hørt, og nå skisserte også motparten en mulig måte å gi livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

Til tross for dette skal det altså ennå ikke ha kommet et bevis på at hun er i live.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å gi kommentarer før etter politiets pressekonferanse torsdag.

Dykkere søkte i vann

I slutten av januar gjennomførte dykkeren fra Oslo brannvesen søk i Langvannet, som ligger rett nedenfor ekteparets bolig. Politiet gjorde flere funn i vannet, men det har så langt vært uklart om disse funnene kan kobles til forsvinningen.

Det er ventet at politiet vil redegjøre for søkene og funnene under pressekonferansen torsdag, samt andre tips og forhold i saken, får VG opplyst.

TOK BESLAG: I slutten av januar gjennomførte politiet søk i Langvannet, rett nedenfor Foto: GISLE ODDSTAD