Tunnelulykken: Vil ikke svare på når gjerdene ble sjekket

FILIPSTAD (VG) Bane NOR hevder alle gjerder rundt farlige områder sjekkes hver 14. dag. Men de vil ikke svare på når gjerdene på Filipstad, der en gutt mistet livet søndag, sist ble kontrollert.

Høyspentanlegget i tunnelen på Filipstad i Oslo sentrum har en spenning på 15.000 volt. En gutt født i 2003 fikk på søndag strøm i seg og døde av skadene. To jevnaldrende – en jente og en gutt – ligger på sykehus med alvorlige skader.

Flettingsgjerder som sikrer jernbanen skal settes opp i byer, tettbygde strøk og andre steder der det er viktig å beskytte folk mot høyspentanlegg.

«Gjerdet skal være min. 1,8 m høyt», står det i Bane Nors eget tekniske regelverk (punkt 3.3).

Onsdag dokumenterte VG at gjerdet rundt tunnelen på Filipstad på det laveste er 1 meter og 8 centimeter. Det mer enn 70 centimeter for lavt.

Bane NOR hevder overfor VG at de rutinemessig sjekker gjerdene cirka hver 14. dag og utbedrer skader, og at det gjøres grundige årskontroller og -vedlikehold.

– Kan ikke gi detaljerte svar nå

Når VG etterspør dokumentasjon om når gjerdene sist ble sjekket og sist ble utbedret, svarer Bane NOR via pressesjef Thor Erik Skarpen følgende:

«Vi får nå mange viktige detaljspørsmål om lover, regler, skilting, gjerder og rutiner fra flere medier. Vi har stor forståelse for at spørsmålene stilles. Vi har selv spørsmål i denne saken som vi ønsker å finne svar på.

Vi bistår nå politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i sine undersøkelser. DSB har ansvar for tilsyn med oppfølging av lover og forskrifter om elsikkerhet.

Spørsmålene vil få sine svar i de undersøkelsene som gjøres og vi kan derfor ikke gi detaljerte svar nå. Det er viktig at alle vesentlige forhold rundt denne forferdelige ulykken blir gjennomgått og kartlagt. Vi ber om forståelse for at vi vil henvise til det arbeidet og de instansene som er involvert i dette.»

– Kan være snakk om gravearbeid

Bane NOR sa mandag at «et gjerde er der for en grunn, uavhengig av høyde» og at «folk må vise respekt for gjerder».

Bane NOR svarer ikke på VGs spørsmål om det er et brudd på deres regler at gjerdene på noen steder er lave.

– På punktet som dere viser til kan det være snakk om at gravearbeid eller oppfylling på utsiden har redusert avstanden til toppen av gjerdet, skrev pressevakt Olav Nordli i en e-post til VG onsdag.

Høyspentadvarsel vendt feil vei

I regelverket står det at høyspenningsskilt skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder. Ved det lave gjerdet nedenfor fritidsklubben på Filipstad, vender varselmerket på stolpen inn mot sporet.

Bane NOR mener skiltingen er i henhold til regelverket.

– Det aktuelle skiltet vender ikke mot publikumsområdet på kontaktledningsmast. Betyr det at regelverket er brutt?

– Gjerder og kontaktledningsmaster er merket med høyspenningsskilt i henhold til regelverket. Generelt er det imidlertid et problem for oss, på Filipstad og andre steder, at slike skilt stjeles og at gjerder klippes i stykker, svarte Bane NOR via pressevakt Olav Nordli onsdag.

Også ved barnehagen på den andre siden av sporet er det kun festet en advarsel på innsiden, mot jernbaneskinnene, ingen oppe ved gjerdet.

Dette sier jernbaneloven I jernbaneloven står det at alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet. Det er forbudt for publikum å stige på og av tog som er i bevegelse, å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum og å benytte planovergang når tog kan ventes. Samtidig plikter Bane NOR å skilte og sikre tilstrekkelig til å holde allmennheten ute, mens også de med lavere evne til å forstå risiko, som barn. Vis mer vg-expand-down