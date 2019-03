NYE REGLER: Regjeringen har allerede åpnet for at andre aktører enn NSB skal få kjøre på den norske jernbanen. Men EU vil banke dette fast gjennom et nytt direktiv. Bildet viser vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen i sommer. Foto: Fredrik Solstad

Klar bane for nye EU-regler til Norge: – Enormt skuffende

Tross store protester fra venstresiden og fagbevegelsen er et nytt EU-direktiv på vei til Norge. VG erfarer at det er klar bane i regjeringen for å innføre de nye EU-reglene på jernbane.

Regjeringen har allerede vedtatt mer privatisering på togtrafikken, så NSB får flere konkurrenter. Det har allerede gitt sitt utslag på Sørlandsbanen, hvor britiske Go Ahead vant konkurransen foran NSB.

I det nye EU-direktivet ligger det et krav om at togtrafikken i hovedsak skal konkurranseutsettes.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over KrF. Vi mener det finnes bedre strategier for en kraftfull satsing på norsk jernbane enn å splitte den opp i byråkratiske anbudskonkurranser, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Ap og SV ba i høst KrF gå imot regjeringen og stoppe det nye EU-direktivet på jernbane. Så gikk KrF inn i regjeringen. Og VG erfarer at KrF ikke har planer om å ta opp noen kamp der.

Dermed er det etter alle solemerker klar bane for EU-direktivet på jernbane. SV er så opprørt at de varsler et forslag i Stortinget om utsettelse.

STERKT KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener jernbanen «splittes opp i så mange enheter at den ene hånden ikke vet hva den andre gjør». Han har sammen med SV-leder Audun Lysbakken gått hardt ut mot EU-direktivet. Foto: Gøran Bohlin

pullquote – Dette synes jeg er enormt skuffende. Vi mener at norsk jernbane bør frakte folk rundt i Norge, ikke utbytte ut av Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Mangler støtte i KrF

Det er andre gang i historien at Arbeiderpartiet går imot et EU-direktiv – og første gang de gjør det med partiledelsens velsignelse.

Ap og SV mener at direktivet kan gjøre det vanskeligere å snu privatiseringen til Erna Solbergs regjering.

FAKTA: Privatisering av jernbanen Stortinget har med flertall fra Høyre, Frp, Venstre og KrF allerede vedtatt en jernbanereform som åpner for privatisering og konkurranseutsetting på en rekke av landets togstrekninger.

Konkurransen på Sørlandsbanen ble vunnet av britiske Go Ahead. I sommer skal vinneren av konkurransen om Dovrebanen, Rørosbanen og Trønderbanen annonserer.

Det nye EU-direktivet har fått navnet EUs fjerde jernbanepakke. I den ligger det blant annet et krav om at togtrafikken i hovedsak skal konkurranseutsettes. Ap mener det vil gjøre det vanskeligere å snu privatiseringen Erna Solbergs (H) har gjort på jernbanen hvis de kommer til makta igjen. SV mener det blir umulig å snu. Vis mer vg-expand-down

Formelt må KrFs stortingsgruppe ta stilling til det nye EU-direktivet – og det har de ikke gjort. Men VG erfarer at det på øverste hold i KrF hverken er noen vilje eller planer om å kjempe mot direktivet internt i regjeringen.

Tvert imot oppfattes jernbanereformen (som tross alt åpner for konkurranseutsetting) som en politisk seier i KrF.

PARTNERE: KrF gikk ved nyttår inn i Erna Solbergs regjering. VG erfarer at KrF ikke har planer om å gå imot mot EUs fjerde jernbanepakke og de andre regjeringspartiene. Foto: Frode Hansen

– KrF har ikke konkludert, og det betyr at vi ikke har avklart om KrF støtter EUs fjerde jernbanepakke. Men det er lite sannsynlig at KrF vil velge å bruke vetoretten i EØS-avtalen i en slik type sak, bekrefter KrFs Hans Fredrik Grøvan overfor VG.

Mener de allerede er enige

Samferdselsministeren antyder at regjeringsplattformen til Høyre, Venstre, KrF og Frp uansett viser en enighet på EU-direktivet.

– Plattformen inneholder en rekke punkter om regjeringens jernbanepolitikk som har sammenheng med innholdet i jernbanepakken. Dette gjelder særlig punktet om å sikre at staten kjøper jernbanetjenester fra tilbyderne som gir et best mulig tilbud for pengene. Det har derfor ikke vært nødvendig å nevne jernbanepakken spesielt, skriver Jon Georg Dale i en e-post til VG.

SV mener de må få se konsekvensene av den konkurranseutsettingen regjeringen har startet på før de tar stilling til EU-reglene. Også Sp er sterkt imot det nye EU-direktivet.

– Hvis dette nå betyr at det kommer et forslag fra regjeringen om å godkjenne dette direktivet, vil vi foreslå en utsettelse til 2022, sier Lysbakken.

