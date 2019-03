MISTET LIVET I TUNNELULYKKEN: Even Warsla Meen (15) bisettes i Frogner kirke torsdag 7. mars. Foto: Frode Hansen, VG

Even (15) omkom i strømulykken i Oslo: – Vi er ubeskrivelig lei oss

FROGNER KIRKE (VG) Det var Even Warsla Meen (15) som døde i strømulykken i en togtunnel i Oslo. Kjæresten og kompisen er fortsatt alvorlig skadet.

Klokken 14 i dag tar venner og familie farvel med Even Warsla Meen i Frogner kirke, vest i Oslo . VG går ut med navn og bilde i samråd med de pårørende.

Allerede før kirken åpnet klokken 13 hadde en stor gruppe mennesker, mange av dem unge, samlet seg utenfor i Bygdøy Allé.

Inne i kirken strekker raden av blomsterkranser seg langt ned i midtgangen.

Sammen med kjæresten og bestevennen tok Even seg inn i en tunnel ved jernbanelinjen på Filipstad i Oslo søndag 24. februar da det hele endte fatalt: Alle tre fikk strøm i seg. En mistet livet, mens de to andre fortsatt ligger på sykehus med alvorlige skader.

MINTES SØNNEN: Gry Warsla beskriver sønnen Even som en empatisk gutt som alltid tok vare på dem rundt seg. Foto: Frode Hansen, VG

– Du kom aldri tilbake

Samme dag som ulykken skjedde hadde Evens kjæreste bursdag. I sin tale forteller mamma Gry Warsla at familien ventet hjemme med taco og en kake Even og kjæresten hadde bakt tidligere på dagen. De tre ungdommene skulle bare ned til et område ved fritidsklubben før de skulle tilbake og feire kjæresten.

– Du kom aldri tilbake:

– Den ungdommelige nysgjerrigheten deres førte dere over et lavt gjerde på tomta til fritidsklubben, for å utforske et parkert tog. Noe som mange ungdommer har gjort før dere.

– Du var aldri typen som tok sjanser eller utfordret skjebnen, og du tok alltid de trygge valgene. Men noe gikk galt, fryktelig galt. Det er vi ubeskrivelig lei oss for, sier Warsla.

Gry Warsla beskriver sønnen som en varm gutt, som alltid viste takknemlighet overfor menneskene han var glad i.

Hun snakker med gråtkvalt stemme i kirken, og må ta pauser mellom ordene.

– Jeg fikk så mange klemmer og kyss på kinnet av deg, tusen takk for hver og en, forteller moren fra talerstolen i kirken.

– Du var perfekt, men verden var ikke det

Videre beskriver hun Even som empatisk gutt, en som også tok vare på dem som var utenfor i skolegården.

– Verdisynet ditt imponerte meg. Det har aldri nyttet å kjøpe seg inn hos deg Even. Du var opptatt av rettferdighet og likeverd, sier Warsla.

Moren forteller at Even hadde et nært forhold til sine besteforeldre, som passet på ham mens hun var på nattevakt, og at han hadde tett kontakt med søsknene sine.

15-åringen hadde også en stor forkjærlighet for naturen – særlig i Lofoten.

– Du synes det var mektig og vakkert der, sier Warsla.

DØDSULYKKE: Politiets etterforskere gjorde undersøkelser på åstedet søndag 24. februar. Foto: Frode Hansen, VG

Hun beskriver savnet etter sønnen, og gleden over at de to andre ungdommene ser ut til å overleve.

– Det merkes veldig godt at du ikke er blant oss lenger. Jeg savner bamseklemmene, de åpenhjertige samtalene, kjeftinga på FIFA-dommerne, humoren din, smilet ditt og dansemovsa. Jeg savner hele deg:

– Nå må vi gå videre uten deg, og det blir hardt vennen. Livet er ikke rettferdig. Tusen tusen takk for de 15 herlige årene vi fikk med deg. De skal jeg ta med meg i hjertet mitt resten av livet. Jeg elsker deg Even. Du var perfekt, men verden var ikke det, avslutter moren.

Sangen «Vi er perfekt men verden er ikke det» av Cezinando, covret av den norske artisten Astrid S., fyller kirken. Even og kjæresten hørte mye på denne sangen.

BISETTES: Prest Arne Slørdahl under Even Warsla Meens bisettelse. Foto: Frode Hansen, VG

Ikke avhørt

Even gikk på Ruseløkka skole i Oslo, hvor også den 15 år gamle gutten som er skadet er elev. Den 16 år gamle jenta, Evens kjæreste, går på ungdomsskole i Drammen.

De to tenåringene som overlevde er fortsatt ikke avhørt, og politiet har derfor ikke ønsket å si noe mer om hva de mener skjedde i tunnelen – eller hvorfor de tre ungdommene var der.

De ønsker heller ikke å kommentere den omtalte kjøreledningen 5,5 meter over bakken, som Bane NOR tror ungdommene kom borti. Et sentralt tema etter dødsulykken er hvorvidt området var godt nok sikret med gjerder og skilt.

Dette er noe som etterforskes av politiet, og Havarikommisjonen åpnet tidligere denne uken full undersøkelse av saken.

Gry Warsla sier i sin tale i kirken at hun lover at familien skal gjøre det de kan for påvirke de ansvarlige, slik at sikkerheten i slike områder som på Filipstad øker, for å unngå at andre unge mennesker skal bli rammet.

– Flere liv skal ikke gå tapt på denne måten, sier hun.