Akutt syke finnmarkinger må bytte ambulanse på veien til sykehuset. Svein (67) fra Alta opplevde at dynen blåste vekk.

I en forblåst veikant i Finnmark blir alvorlig syke pasienter løftet ut av en ambulanse og inn i en annen, på vei til sykehus. I et forrykende uvær ble hjertesyke Svein Berg (67) fra Alta blottet foran en buss full av turister.

700 ganger hvert eneste år, to ganger hvert døgn i gjennomsnitt, omlastes pasienter på veil til Hammerfest sykehus:

Når ambulansen med alvorlig syke fra Alta kjører mot sykehuset, sender AMK-sentralen en tom ambulanse i møte.

Nær Skaidi i Kvalsund kommune møtes ambulansene. Pasienten bæres ut av den ene ambulansen og inn i andre, før reisen fortsetter mot Hammerfest.

Samme rutine gjelder for akuttpasienter fra Honningsvåg, Havøysund og Porsanger. De fra Kautokeino må i tillegg bytte ambulanse i Alta.

ØDE OG ISKALDT: Åshild Bruun-Gundersen (Frp) tok dette bildet mandag denne uken, da flere helsepolitikere besøkte Skaidi i Finnmark der ambulansene omlaster alvorlig syke pasienter. Foto: Privat

Dyna blåste av

Svein Berg fra Alta har opplevd det to ganger med akutt hjerteinfarkt:

– Første gang jeg ble omlastet mellom ambulansene, var på Sennalandet i kuling og snøfokk i 25 minusgrader. Da blåste dynen av gårde. Jeg hadde så vondt i brystet at jeg kjente styggmannen i kroppen, og jeg svettet og skalv hele veien. Da dynen forsvant ble jeg i tillegg brått nedkjølt, forteller lokalpolitikeren fra Frp til VG.

– Andre gang var på høsten, i regn og kuling. Så der lå jeg, helt avkledd, med en buss med turister som tilskuere. Og for å si det sånn, det var ingen god opplevelse. Det var ikke en voksen og hjertesyk mann verdig. Ikke engang dyr blir omlastet på vei til slakteriet, sier Berg.

HJERTEINFARKT: I et forrykende uvær ble hjertesyke Svein Berg (67) fra Alta blottet foran en buss full av turister. Foto: Privat

Absurd behandling

Helsepolitikere fra regjeringspartiene Frp og Venstre har reagert sterkt etter et besøk i Finnmark denne uken:

– Dette er jo absurd behandling av syke mennesker. Hvordan er det mulig, spør Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

– Helt meningsløs håndtering av pasienter. Jeg tar for gitt at det er siste vinteren at alvorlig syke folk i Finnmark må oppleve slik omlasting, sier Carl-Erik Grimstad (V).

Skal opprettholde beredskap

Jørgen Nilsen, klinikksjef for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, sier at hensikten med pasientforflytning er å ikke svekke beredskapen på ambulansenes hjemmebaser mer enn nødvendig.

– Det kan ta opptil syv timer før en ambulanse er tilbake fra en transport til sykehuset i Hammerfest. Ved å sende en ambulanse i møte, kan denne svekkelsen halveres i tid. Det er forsvarlig og fornuftig, sier han.

Etisk forsvarlig

Nilsen viser til at flytting av pasienter skjer hele tiden, ut av pasientens hjem, fra båt til ambulanse, og mellom ambulansefly og ambulansebil.

– Politikerne mener det er uverdig og uetisk?

– Vi har vurdert det som medisinsk forsvarlig. Vår klinisk-etiske komité mener det er etisk forsvarlig. Vårt personell gjør sitt ytterste for at flytting av pasienten skal skje på en verdig måte. Mellom bil og fly tar omlastingen fem minutter, mens det tar et halvt minutt i snitt å flytte en pasient fra en bil til en annen, forklarer Nilsen.

– Har dere registrert dødsfall eller alvorlige hendelser knyttet til omlasting?

– Jeg er ikke kjent med noen avviksmeldinger, sier han.

Finnmarkssykehuset vurderer nå om de skal ha en fremskutt ambulanse på Skaidi.

– Men det blir fortsatt omlasting?

– Ja, men hensikten er å redusere beredskapsavbruddene i kommunene, sier Nilsen.

Foreslår sjåfør-bytte

Helseminister Bent Høie (H) har kontaktet Helse Nord og bedt dem endre praksis:

– Jeg har bedt Helse Nord utrede en løsning der pasienten slipper å bytte bil. men at mannskapet bytter bil. Den utredningen skal Helse Nord svare på i sin årlige melding senere i vår. Nå har de fått bestillingen fra meg, så får vi se hva de svarer, sier Høie til VG.