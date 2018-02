KNIVSTUKKET OMBORD: En ung mann ble mandag kveld knivstukket ombord i denne bussen i Oslo. Foto: Fredrik Solstad / VG

Én siktet for drapsforsøk etter «svært brutalt» knivangrep

Publisert: 20.02.18 18:15 Oppdatert: 20.02.18 18:33

INNENRIKS 2018-02-20T17:15:57Z

En mann i slutten av tenårene er siktet for drapsforsøk i Oslo mandag kveld. En annen er fortsatt på rømmen.

Den unge mannen som ble knivstukket på 31-bussen i Oslo mandag kveld ble alvorlig skadet, men er utenfor livsfare.

– Det var bare flaks at det ikke gikk mye verre, sier etterforskningsleder Kjetil Moen i Oslo politidistrikt, til VG.

Det var mange passasjerer ombord i bussen, og politiet har sikret seg gode vitneforklaringer. I tillegg har de overvåkningsbilder, og etterforskningslederen sier de har oversikt over hva som skjedde om bord.

– På overvåkningsbildene ser du hvor grovt dette er. Jeg synes det fremstår svært brutalt, sier han om videoopptakene.

Både siktede og fornærmede er i slutten av tenårene. Politiet jakter ytterligere en person som skal ha deltatt i angrepet – formodentlig på samme alder. Siktede er kjent for politiet fra før, men politiet kjenner ikke identiteten til sistemann.

– Vi har imidlertid stor tro på at vi kommer til å finne ham ganske snart. Han bør melde seg om han ikke ønsker at vi skal komme på døren hans, sier Moen.

Siktede har vært i avhør tirsdag. Politiet har også snakket med fornærmede, men Moen ønsker ikke å gå inn på hva de har forklart, eller hva de har funnet ut om omstendighetene for angrepet.

– Jeg har vært i kontakt med min klient, men vil ikke si noe mer nå, heller ikke om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier siktedes forsvarer, Thomas Olsen, til VG.

Etterforskningsleder Moen sier det er gjort flere beslag på bussen, men vil ikke si noe om våpenet som ble brukt.

– Over på noen sekunder

Et vitne til angrepet beskrev hendelsen slik, da VG snakket med vedkommende mandag kveld:

– Jeg registrerte ikke hva som skjedde først, men plutselig var det basketak mellom tre personer. Jeg så flere slag, og noen raske stikkbevegelser mot overkroppen. Så hoppet to stykker av. Det var over på noen sekunder. «Det går bra, bare kjør» sa han til bussjåføren som kom for å sjekke. Skadene så ikke så alvorlige ut gjennom klærne, men så begynte det å dryppe blod.

Ifølge politiet tyder alt på at det var en relasjon mellom fornærmede og angriperne, men de har ikke ønsket å utdype dette.