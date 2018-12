Torsdag er det ventet mye trafikk i både butikk og på veiene. På Østlandet er det meldt glatte veier. Foto: Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Advarer om glatte veier flere steder

INNENRIKS 2018-12-27T07:10:07Z

Bilister på Østlandet og sør i Troms må kjøre forsiktig. Det er sendt ut farevarsel om underkjølt regn og svært glatte veier en rekke steder.

Publisert: 27.12.18 08:10 Oppdatert: 27.12.18 08:34

– Det kan bli glatt i dag sør i Troms. Vi har sendt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av regn som fryser på bakken fram til tidlig i ettermiddag, tvitrer Meteorologene.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel for Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark, og folk på vei til jobben kan bekrefte at det er glatt å bevege seg ute i Oslo-området.

I åtte-tiden torsdag morgen er det ikke meldt om store problemer i trafikken.

– Det går stille og rolig for seg. Våre entreprenører er ute og salter gjennomfører preventive tiltak. Vi ser ikke for oss at det blir veldig problematisk, selv om det kan bli glatt, sier Trude Lindstad i Veitrafikksentralen Øst til VG litt før klokken åtte.