KALD LUFT: Polarvirvelen, høyt oppe i stratosfæren, kan gi en pekepinn på været også på bakkenivå. Det gjør det mulig å spå hvit jul allerede nå. Foto: Skjermdump / WXCHARTS

Dette bildet kan bety hvit jul

INNENRIKS 2018-12-08T18:34:16Z

Snøen som har lagt seg over store deler av Norge den siste uken, har sannsynligvis kommet for å bli.

Publisert: 08.12.18 19:34

Det ligger kulde og snø i luften – bokstavelig talt. For luftmassene som bygger seg opp i stratosfæren over Nord-Europa, gir lovnad om at snøen blir liggende i ukene fremover.

Det tror statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid, som har tatt en titt på radarbilder av polarvirvelen over Arktis. Virvelen, som ligger i den øverste delen av troposfæren og i stratosfæren, kan gi en pekepinn på været langt frem i tid.

– I tiden frem mot jul er dannelsen av de store lavtrykkene lokalisert sør for Norden, i Mellom-Europa og sørover. Det betyr at den kalde lufte blir liggende over Norge, og vi får ikke opp den milde luften fra kontinentet som vi ofte får, sier Fagerlid.

Bevegelsene i luftmassene i dagene frem mot jul kan du observere på dette kartet fra værtjenesten Metdesk:

Polarvirvelen der oppe bestemmer kort fortalt hva slags luftmasser vi får, og hvor jetstrømmen vil gå. Det avgjør hvor lavtrykkene kommer nede «på bakken».

– De plassene som har snø nå, ligger derfor godt an for å bevare den snøen frem mot jul. Det gjelder spesielt for Østlandet og områdene nord for Stadt og Dovre, der det ser ut som om det blir kaldt, sier meteorologen.

Hele landet - unntatt vest

Det kan bety hvit jul over hele landet, i hvert fall nesten.

– For Vestlandets del er jeg mer usikker, fordi havet bidrar til å varme opp luftmassene. Men hovedtendensen i tiden frem mot jul er at det blir kald luft, sier Fagerlid.

Det tradisjonelle værvarselet viser temperaturer like under null i stort sett hele landet, med et liten fall på gradestokken fra midten av neste uke.

Vanligvis er et værvarsel lenger frem i tid enn 5–7 dager lite treffsikkert. Fagerlid forteller at polarvirvelen ikke gir oss noen ytterligere detaljer, som temperatur og vindretning, men at det likevel gir et sterkt signal om kald luft fremover.

– Jeg vil si at det er en viss sannsynlighet for at de områdene som har snø nå, vil ha snø også til jul. Men selv om de største lavtrykkene vil holde seg i Mellom-Europa, kan det fortsatt komme svakere lavtrykk som kan påvirke været i Norge også, sier han.

Sesongvarsel

Værforsker Erik Kolstad ved UNI Research, som jobber med å utvikle et eget norsk sesongvarsel, sier man av og til får langvarige kuldeperioder på grunn av slike forstyrrelser i luftstrømmene. Men han advarer mot å ta julesnøen på forskudd.

– Jeg ser ikke de samme tendensene på dette selv. Det er langt frem i tid å melde dette, men jeg skal ikke utelukke det heller, sier Kolstad.

De norske klimaforskerne har over lengre tid jobbet med å utvikle et system som samler klimastatistikk fra mange ulike modeller, satelitter og observasjoner. Det skal gi best mulig forutsetning for å spå været langt frem i tid, og modellene blir stadig bedre.

– Overordnet er sesongvarselet en annen type varsel enn det detaljerte varselet, det du får daglig på nett. Sesongvarselet gir mer generelle prognoser, og derfra kan vi lese tendenser lenger frem i tid. Og det er mye aktiv forskning på området, sier Kolstad.

Om vinteren er det vindstrømmene høyt oppe i stratosfæren som gir svar om lavtrykk og påfølgende temperaturskifter, men om sommeren er det helt andre ting, sier Kolstad. Da er det temperaturene i havet som gir den beste pekepinnen.

