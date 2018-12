Alvorlig skadet etter fall fra tak i Bærum

INNENRIKS 2018-12-14T08:54:45Z

Ifølge politiet kan mannen i 30-årene ha falt opptil syv meter.

Publisert: 14.12.18 09:54 Oppdatert: 14.12.18 11:35

Oslo-politiet rykket i morgentimene ut til Rykkin etter melding om at to personer hadde falt fra et tak.

Senere viste det seg at det kun var én som hadde falt. Mannen i 30-årene betegnes som alvorlig skadet. Den andre, en mann i 40-årene, hadde fått en pall over seg, og er lettere skadet.

– Begge har vært våkne og bevisst hele tiden. Ulykken har skjedd i forbindelse med oppføring av en ny tennishall, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

– Men akkurat hva som har skjedd og hvorfor, vet vi ikke. Han har falt fra en relativt høy høyde. Det ble opprinnelig sagt syv meter, men vi har ikke fått stadfestet dette eksakt ennå, sier hun.

Politiet jobber nå med avhør av andre arbeidere på stedet. Disse har fått beskjed om å avslutte arbeidet i påvente av undersøkelser fra Arbeidstilsynet .