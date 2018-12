13 KVINNER: Totalt 13 kvinner har inngitt anmeldelse mot kulturtoppen som selv nekter straffskyld og som har gått til motanmeldelse mot åtte av kvinnene. Foto: Privat

Voldtektssiktet kulturtopp anmelder åtte kvinner for uriktig forklaring

INNENRIKS 2018-12-21T12:23:57Z

Mannen i 40-årene som er siktet for en rekke voldtekter, mener seg uskyldig og har nå anmeldt åtte av tretten kvinner for falsk eller uriktig forklaring.

Oslo politidistrikt etterforsker totalt 14 forhold som ifølge anmeldelsene skal være begått i tiårsperioden fra 2005 og frem til slutten av 2014.

Kulturtoppen, som nekter straffskyld, er siktet for en rekke sovevoldtekter og seksuell omgang med barn under 16 år. Enkelte av de totalt 13 fornærmede er i dag profilerte i norsk kulturliv.

Motanmeldelse

Nå har mannen gått til motanmeldelse.

– Han har inngitt en begrunnet anmeldelse mot åtte av de fornærmede. Vi vil gjennomgå anmeldelsen i forbindelse med at vi vurderer anklagene mot ham, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs til VG.

– Overordnet sett dreier anmeldelsen seg om at han mener de åtte kvinnene har forklart seg uriktig. At anmeldelsen gjelder åtte av de tretten kvinnene, innebærer ikke at han vedkjenner seg resten av forholdene, sier politiadvokaten.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra utelivsprofilens forsvarer, Elisabeth Myhre. Hun har tidligere sagt at mannen nekter straffskyld.

Bistandsadvokatene informert

De fornærmedes bistandsadvokater er informert om motanmeldelsen.

Anne Kristine Bohinen, som representerer flere av de fornærmede, mener motanmeldelsen kan være taktikk.

- Dette fenomenet, med å motanmelde fornærmede for uriktig forklaring, er langt fra ukjent i slike saker, sier Bohinen.

Fest og nachspiel

Kulturtoppen, som var en profilert mann i Oslos uteliv i en årrekke, mener etter det VG erfarer at kvinnene har samordnet sine forklaringer.

– Alle anmeldelsene gjelder hendelser i forbindelse med nachspiel og fest, sier Andenæs.

Han sier at etterforskningen sannsynligvis vil ferdigstilles innen kort tid og at han da vil sende en innstilling til statsadvokaten.

Langvarig etterforskning

Politiet har etterforsket saken siden 2015 og under etterforskningen har det kommet flere anmeldelser inn til politiet. Politiet har tidligere uttalt at bevissituasjonen er utfordrende ettersom flere av de anmeldte forholdene ligger mange år tilbake i tid.

Kulturtoppen og hans forsvarer, Elisabeth Myhre, har bedt politiet gjennomføre flere etterforskningskritt. Han har også innlevert et betydelig bildemateriale fra kvelder som anklagene knyttes til. Han mener også at omgivelsenes syn på ham som personer er forandret på grunn av den langvarige etterforskingen og oppmerksomheten saken har fått.