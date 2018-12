Jannes bror: – Jeg er lettet over at det ble 18 år

INNENRIKS 2018-12-10T10:35:43Z

HAMAR (VG) Mandag ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap på kona Janne Jemtland. Jannes bror, Terje Opheim, er lettet over dommen.

Mandag ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for forsettlig drap på kona Janne Jemtland i fjor vinter. Ektemannen anket dommen på stedet.

Straffen er i tråd med aktors påstand .

– Jeg er lettet for at det ble 18 år, sier Terje Opheim broren til Janne til VG etter at dommen var avsagt.

Opheim er glad for at aktor blir trodd, og mener Jemtlands forklaring ikke stemmer med bevisførselen.

I dommen står det at det er «helt usannsynlig at Janne ved et uhell har avfyrt det dødelige skuddet».

– Det er sårende

– Hva tenker du om at historien du hørte i nesten to uker betegnes som bare løgn?

– Det er sårende og noe som har gnagd lenge. Jeg er glad at det har kommet en dom. Det har vært en tøff periode, og nå skal jeg slappe av og tenke over perioden, sier Opheim.

Svogeren sier det lå i kortene at Jemtland kom til å anke dommen.

– Det er en tragisk sak, men det er en lettelse. Jeg hadde fryktet at han skulle bli frifunnet, sier han.

Må betale sønnene 800.000

Jemtland er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisning til begge sønnene, altså totalt 800.000 kroner.

– Det er tragisk for mine nevøer, de har mistet begge foreldrene. Eldstemann har sagt at pappa lyver og han har blitt trodd – det er en lettelse for ham.

Kort tid etter at Janne og Svein Jemtland kom hjem fra fest, hørte den eldste sønnen, et av nøkkelvitnene i drapssaken, krangling og et høyt smell som lignet skudd.

Sønnen forklarte i barneavhør at han allerede natt til 29. desember oppfattet lydene fra krangel og skudd som at faren kunne ha drept moren .

I dommen står det at barna ved å ha mistet begge sine foreldre, omstendighetene rundt drapet og Jemtlands oppførsel etter drapet har blitt påført påkjenninger utover det som er normalt i slike saker.