Kripos vil ha mer etterforskning i Tina-saken

Publisert: 26.04.18 08:24 Oppdatert: 26.04.18 09:11

Cold Case-enheten har nå levert sin rapport, der de konkluderer med at politiet bør iverksette videre etterforskning av drapet på Tina Jørgensen (20).

Den 20 år gamle kvinnen forsvant sporløst på vei hjem etter en kveld på byen i Stavanger 24. september 2000 . En måned senere ble hun ved en tilfeldighet funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen fastslo at hun var blitt slått i hjel.

Politiets hovedteori er at 20-åringen ble drept samme natten som hun forsvant , og at kroppen ble fraktet i bil til kummen, der hun ble funnet. Ved jevne mellomrom har det kommet nye opplysninger i saken, men til tross for en omfattende etterforskning vet politiet fortsatt ikke hvem som står bak.

I oktober 2016 ble den såkalte Cold Case-enheten anmodet til å gå gjennom den uoppklarte drapssaken, og de har nå levert sin rapport. De konkluderer med at politidistriktet bør iverksette videre etterforskning, men i et begrenset omfang, skriver politiet i en pressemelding torsdag morgen. De har innkalt til pressekonferanse klokken 13 - som du kan følge her på VGTV.

Stor oversikt: Dette er Norges uløste drap

I september 2015 ble fire menn i 30-årene pågrepet og siktet for drapet. Tre av mennene ble dratt inn i saken etter at en barndomskamerat hadde tilstått drapet på lydopptak. Senere viste det seg at tilståelsen bare var oppspinn , og etter nesten ett år ble siktelsene mot alle fire henlagt .

Bakgrunn: Dette er historien om lydopptaket

Torunn Austdal Rasmussen sa da at hun ikke kan forstå hvordan noen kan tilstå drapet på datteren og ikke ha gjort det.

– Jeg er fortvilet, lei meg, og det er mange tanker som skal fordøyes, sa hun.

I fjor kom boken «Da Tina ble drept», skrevet av Erlend Frafjord. Der kom det frem at en rapport fra 2013 viser at politiet hadde åtte menn i kikkerten i etterforskningen av drapet . Flere av dem har grove vold- og sedelighetssaker på rullebladet.

