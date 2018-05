Her blir det forbud mot heliumballonger 17. mai

FORBUDT FLERE STEDER: Heliumballonger under barnetoget i Trondheim 17. mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: 03.05.18

Minst 25 kommuner har bestemt at det ikke skal være lov å kjøpe heliumballonger 17. mai. Samtidig ber Stortinget regjeringen utrede et nasjonalt forbud.

Grunnen til at en rekke kommuner nå forbyr salget, er behovet for å bekjempe utbredelsen av plastsøppel i naturen og å begrense forbruket av helium.

Dette er kommuner NTB vet har vedtatt å forby salg av heliumballonger på 17. mai: Stavanger, Oslo, Drammen, Færder, Hadsel, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Hobøl, Sarpsborg, Porsgrunn, Skien, Kragerø, Risør, Arendal, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Haugesund, Namsos, Sortland, Bodø og Tromsø.

Kommunene kan imidlertid ikke forby salg på privat eiendom som kiosker eller bensinstasjoner. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har tidligere tatt til orde for et nasjonalt forbud , noe som i så fall også innebærer forbud av salg på privat grunn.

Enstemmig storting

Torsdag fikk MDG et enstemmig Storting med seg på et forslag om en hurtigutredning av et nasjonalt forbud.

– Vi håper på et forbud før 17. mai, men det er opp til regjeringen å fastsette dato. Når markedet eller bransjen uansett hører om at et mulig forbud kommer, vil de vegre seg for å ta inn leveranse med heliumballonger så de slipper å sitte med en beholdning som ikke kan selges. Det sender et signal til markedet, sier stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i MDG til NTB.

Heliumballonger forsøpler naturen, påpeker Stoknes, som kaller ballongene «flygende plastsøppel».

Helium viktig for helsevesen

Helium er en edelgass som blant annet brukes i militære fly, elektronikk, forskning og MR-maskiner. Frigjort helium forsvinner ut i verdensrommet og kan ikke gjenvinnes, noe som betyr at all bruk av helium reduserer verdens heliumreserver.

Det har i flere år blitt varslet at produksjonsenhetene i USA, verdens største heliumprodusent, kan gå tom for helium. Qatar, som er verdens nest største produsent, havnet i 2017 i en diplomatisk tvist med Saudi-Arabia som gjorde at Qatar ikke fikk eksportert helium gjennom nabolandet. Tvisten utløste en tre uker lang krisetilstand i heliummarkedet, men ble avverget kort tid senere.

Faren for heliummangel i Europa er imidlertid fortsatt overhengende og kan ramme helsevesen som er avhengige av stoffet.

– Heliumballonger er helt unødvendige. De forsøpler, og inneholder dessuten en gass det er knapphet på. Det går fint an å bruke vanlig luft i ballonger, sier Leif Arne Moi Nilsen i 17. mai-komiteen i Stavanger til NRK .