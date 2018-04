FOR OG MOT: Venstre-nestlederne Ola Elvestuen (til venstre) og Terje Breivik (nummer to fra venstre) stemte henholdsvis for- og mot egne utsalgssteder for lettere narkotiske stoffer på Venstre-landsmøtet under voteringen søndag. Flertallet gikk mot narko-salg over disk. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Venstre-landsmøtet: Sa nei til egne utsalgssteder for narkotika

Publisert: 15.04.18 10:22 Oppdatert: 15.04.18 10:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-15T08:22:50Z

JESSHEIM (VG) Et knapt flertall på Venstres landsmøte vedtok søndag å avvise et forslag om at lettere narkotiske stoffer skal selges over disk.

Forslaget falt igjennom med 110 mot 96 stemmer, men viser en dyp splittelse om liberaliseringen av narkotikapolitikken i det liberale regjeringspartiet.

Et av de mest omdiskuterte forslagene før Venstres landsmøte, har også vært å klassifisere rusmidler etter skadepotensiale, og regulere tilgangen på dem deretter.

Det forslaget henger sammen med det nedstemte forslaget om å vurdere egne utsalgssteder for rusmidler med lavt skadepotensiale.

Men heller ikke forslaget om klassifisering etter skadepotensiale gikk gjennom på landsmøtet: 98 medlemmer stemte for det, og 106 mot.

Samtidig gikk partiet søndag formiddag inn for at at bruk og besittelse av narkotika ikke skal være straffbare handlinger.

– Jeg er svært stolt over å være i et parti som ikke skal jage narkomane med politi, sa Venstre-veteran og tidligere justisminister Odd Einar Dørum fra talerstolen.

Nestleder Terje Breivik fra Hordaland Venstre, advarte mot legalisering:

– Det betyr etter alle solemerker både økt bruk, økt tilgang og økt sosial aksept, sa han.

Han møtte motbør av nestlederkollega og sidemann i landsmøtesalen, Ola Elvestuen:

– Vi regulerer for å begrense skadevirkning. Med en god regulering øker du ikke antall avhengige, og antallet overdosedødsfall går ned, argumenterte Oslo-representant Elvestuen.

Mer på resept

Landsmøtevedtaket om rusomsorg innebærer også at Venstre vil at tunge rusmidler blir mer tilgjengeliggjort via resept eller legebehandling.

De vil ha et program for utdeling sprøyter i fengslene, samt innføre forsøk med heroinassistert behandling i helsesektoren.

Landsmøtet vedtok også i sin rusomsorg-uttalelse at partiet vil utvikle reguleringstiltak som kan avdekke og forhindre tidlig debut med rusmidler.

Denne artikkelen handler om Venstre