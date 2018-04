FIKK FLERTALL: Venstres Sveinung Rotevatn (til venstre) har vært en av de sterkeste talspersonene på landsmøtet for å åpne for eggdonasjon for enslige. Søndag sa landsmøtet ja. Til høyre: partileder Trine Skei Grande. Foto: Frank Ertesvåg, VG Foto: Frank Ertesvåg, VG

Venstre går inn for eggdonasjon for enslige

JESSHEIM (VG) Det var ikke uten motstand at flertallet i Venstre gikk inn eggdonasjon for enslige på Venstres landsmøte søndag.

Forslaget om å tillate eggdonasjon for enslige i Norge kommer opp en knapp uke etter Høyres følelsesladede debatt og landsmøtevedtak om å tillate eggdonasjon i Norge.

Men Venstre vil gå lengre enn Høyre.

Inger Noer (V), som er overlege, var en av de som mente det gikk for fort fram. Hun pekte på at Venstre allerede har gått inn for å tillate altruistisk surrogati, og vil liberalisere bioteknologiloven på flere punkter.

- Jeg synes det er unødvendig at vi nå også skal vedta eggdonasjon for enslige, sier hun fra talerstolen på Venstre-landsmøtet søndag.

Møtte motstand

– Hvis en enslig kvinne trenger eggdonasjon trenger hun og sæddonasjon - hun får et barn som genetisk sett ikke har noe med seg å gjøre. Da tenker jeg at man heller kunne vurdert å adoptere et barn, fortsatte Noer.

Hun får støtte av stortingsrepresentant Abid Raja:

– Liberalere skal pushe grenser hele tiden, men liberalere kan også tenke seg om, sa han fra talerstolen.

Han mente at summen av Venstres forslag om endringer i bioteknologiloven, der partiet har gått inn for å vedta altruistisk surrogati, går for langt. Han sier man må huske på barnets perspektiv oppe i det hele

– Det er ikke gjennomtenkt, fastslår han.

I motsetning Raja, gikk Venstres Trond Åm inn for forslaget. Han mener slett ikke Venstre går for langt i liberal retning.

– Når vi tillater både egg- og sæddonasjon, er det kunstig å sette en grense for de som vil bruke begge, sier han.

– Jeg har veldig vanskelig for å se de sterke argumentene for et forbud, legger han til.

Han understreker at enslige kan være gode foreldre, og at hensynet til barnet er viktig.

– Det er ingenting ut fra det vi vet i dag som tyder på at barn født av enslige eller ved hjelp av ulike fertilitetsklinikker får et dårligere liv, sa han .

– Det aller viktigste er kjærlighet. Den kjenner mange veier, men det er noe som vi som politikere bare kan legge til rette for, sier Åm.



