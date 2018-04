Flere skred på Helgeland – ingen hus eller folk skadd

Publisert: 21.04.18 16:37

Skredfaren er fortsatt meget stor på Helgeland. Lørdag gikk det flere middels store skred, men verken folk, hus eller veier er rammet.

Flere etater følger nøye med på utviklingen etter at det for første gang i Norge ble brukt faregrad fem i snøskredvarselet. Det innebærer at det er meget stor fare for skred, og skred kan utløses naturlig.

Ved Øyfjellet ved Mosjøen har det gått ti eller flere middels store og naturlig utløste skred, ifølge NRK .

– Skredene har ikke rammet folk, bebyggelse eller infrastruktur. I Mosjøen har vi fått varsel om at det er jevnlig skredaktivitet, sier vaktleder Jostein Aasen i Snøskredvarslingen til NRK.

Også i Sørfold og ved fylkesvei 17 Skauvollkrysset har det gått to mindre snøskred, men dette har ikke medført store problemer.

Forsvaret har stilt to helikoptre og en stridsbåt til disposisjon for nødetatene i forbindelse med den store snøskredfaren.

NVEs skredeksperter undersøkte lørdag ettermiddag utsatte områder fra helikopter.

Snøskredfaren er også stor – faregrad fire – i Nord-Trøndelag, Salten og Svartisen.

Dessuten betegnes faren som betydelig i det meste av de øvrige delene av Nord-Norge. Fra søndag regnes snøskredfaren som betydelig også i mange fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge varsom.no.