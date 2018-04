FORNØYD: Venstre-leder Trine Skei grande ser det som en seier at asylsøkere i integreringsmottak skal få Foto: Mikalsen, Helge

Derfor vil Venstre la asylsøkere i mottak jobbe

Publisert: 13.04.18 17:24

INNENRIKS 2018-04-13T15:24:20Z

JESSHEIM/VG: Trine Skei Grande (V) sier en av de store diskusjonene mellom Venstre og Frp på Jeløya, var om å gi asylsøkere i lov til å jobbe.

Det skal de få lov til: Asylsøkere i integreringsmottak skal få lov til å komme seg i jobb fra den 14. mai.

Overfor landsmøtet trakk Venstre-lederen frem saken som en av Venstres viktige seire som regjeringsparti. Store deler av talen hennes ble brukt på å snakke om hvordan Venstre får mer gjennomslag i regjering enn utenfor.

Til VG sier hun at dette var et gjennomslag Venstre måtte kjempe for:

– Dette var en av de store diskusjonene på Jeløya. dette er et balansepunkt mellom Venstre og Frp, og noe vi har jobbet med lenge, sier hun.

Hun kaller det en «totalt meningsløs regel» at asylsøkerne ikke skulle få lov til å jobbe.

– Kan jobbe i hotellbransjen

– Dette er folk som høyst sannsynlig skal inn i det norske samfunnet. Jeg har aldri skjønt logikken i at folk ikke skal jobbe. De får et helt annet syn på hva Norge er når de må gjøre noe annet enn å sitte i ro og bare få støtte.

- Hvilke jobber kan denne gruppen mennesker få?

- For eksempel innen hotellbransjen er det et skrik etter folk som vil jobbe i Osloregionen. Innen renhold på hotell trenger du hverken kunne lese, skrive eller mestre norsk, sier Grande.

Uvisst hvor mange det vil gjelde

Det er foreløpig noe uvisst hvor mange asylsøkere som omfattes av den nye muligheten, men det vil gjelde de som er omfattet av et integreringsprogram, ifølge Venstres egen statstssekretær i Justisdepartementet, Sveinung Rotevatn .

I talen til landsstyret la Grande trakk Grande frem dette som en av flere saker hun mener viser at Venstre gjør regjeringen til en blågrønn regjering.

– Det er en totalt meningsløs regel. Under de rødgrønne ble vi nedstemt hver gang. Nå skjer det: Etter en måneds tid i regjering.

Den nye regelen vil settes i verk fra den 14. mai.