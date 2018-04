Siv Jensen ble søndag gjenvalgt som leder av Fremskrittspartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jensen gjenvalgt som Frp-leder

Til stående applaus ble Siv Jensen gjenvalgt som leder i Fremskrittspartiet for to nye år under landsmøtet på Gardermoen søndag.

– Jeg driver med politikk fordi jeg har lyst til å utgjøre en forskjell, sa Jensen i valgtalen til landsmøtet. Der minnet hun om at politikk også handler om å inngå kompromisser og samarbeide med andre.

– Alternativet er at vi får tilbake den «rødgrønne sausen». Det er grunn nok til å fortsette, sa Jensen.

48-åringen ble valgt til Frp-leder for første gang i 2006. I 2013 brakte hun partiet inn i regjering etter 40 år i opposisjon.

– Nå skal vi mobilisere land og strand i kommune etter kommune og fri innbyggerne fra rødgrønn saus, sa Jensen og viste til lokalvalget neste år.