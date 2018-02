SLIK ENDTE FISKETUREN: Det var ikke bare båten som havnet i vannet da Nicu Rabusanu skulle på fisketur i Meland kommune søndag formiddag. Foto: Politiet

Skulle på fisketur – sjøsatte både bil, båt og henger

Publisert: 05.02.18 11:53

2018-02-05

Det ble en tung start på dagen for mannen som endte med å sjøsette både bil, båt og henger da han skulle på fisketur søndag formiddag.

Alt gikk ikke på skinner for Nicu Rabusanu (38) da han skulle sjøsette båten i Rossland i Meland kommune utenfor Bergen søndag formiddag, skriver Bergens Tidende .

Det som i utgangspunktet skulle være en overkommelig oppgave, endte ikke helt som planlagt. Det var ikke bare båten som ble sjøsatt, både bilen og hengeren endte også i vannet.

– Jeg prøvde å sjøsette båten for første gang på egen hånd, men det endte ikke spesielt bra, sier Rabusanu til VG.

«Action»

Etter at Rabusanu innså alvoret måtte han agere raskt.

– Da bilen begynte å gli bakover hoppet jeg ut av vinduet. Jeg glemte mobilen og husnøklene, så jeg ble nødt til å hente ut sakene mine før bilen sank til bunns.

– Bilen var allerede på vei ned i vannet da jeg hoppet på taket, klatret inn gjennom vinduet, og hentet ut mobilen og nøklene mine. Deretter hoppet jeg over til båten som fløt rett ved siden av bilen og kjørte inn til land, sier han med en lattermild stemme.

Hele dramaet, som like gjerne kunne vært hentet ut av en «James Bond» film, endte heldigvis uten skader for båteieren. Han ønsker å takke lokalbefolkningen som hjalp ham med å få bilen opp av vannet.

– All ære til lokalbefolkningen som hjalp meg med en kranbil for å heise bilen opp av vannet.

Like etter uhellet gikk alarmen hos politiet etter at de fikk melding om en bil som lå i vannet utenfor bryggen i Rossland. Både brannvesen og dykkere ble iverksatt, men Rabusanu fikk raskt kontaktet varsleren og bekreftet at ingen befant seg i bilen.

Solgt bilen

Rabusanu, som opprinnelig kommer fra Romania, skulle på fisketur med en kompis da uhellet skjedde. Han har allerede kvittet seg med ulykkesbilen.

– En kamerat av meg ønsket å kjøpe bilen, så nå må jeg ut på biljakt. Jeg ser ikke på det som noen ulempe, nå slipper jeg å tenke på EU-kontrollen.

Rumeneren som er bosatt i Eidvåg håper han ikke trenger å vente lenge før han kan sjøsette båten.

– Når jeg får skaffet meg ny bil blir det nok flere fisketurer. Neste gang skal jeg ha med meg noen som kan hjelpe med sjøsettingen. Det er ingen god idé å gjøre det alene.

Glatt føre

Det glatte føret på Vestlandet i helgen var hovedårsaken til at Rabusanu måtte bruke søndag formiddag til å heise bilen opp av vannet.

– Vekten på båten som lå på hengeren ble for tung, og dro med seg både bilen og hengeren ut i vannet. Det var glatt føre, og det er nok årsaken til at det gikk som det gikk. Saken ble løst på stedet. Båteieren tok selv ansvaret for å få bilen og hengeren på land igjen, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.