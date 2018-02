Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Dømt for å ha filmet sex med kjæresten og delt på Snapchat

Publisert: 04.02.18 11:33

En 15-åring fra Østlandet filmet at han hadde sex med sin jevnaldrende kjæreste, og spredte deretter filmen via Snapchat. Nå er han dømt til 75 timers samfunnstjeneste, og inndragning av mobiltelefonen sin.

Gutten må også betale jenta 40.000 kroner i oppreisningserstatning, går det frem av dommen som VG har fått tilgang til.

15-åringen innrømmet i retten å ha sendt filmen til flere av kameratene sine, men hevdet at jenta hadde samtykket til at filmen ble spredt.

Jenta har forklart at hun først ikke var klar over at hun ble filmet, og at hun ba kjæresten slette opptaket da hun ble klar over hva som hadde skjedd. Retten trodde på jentas forklaring, og la til grunn at hun ikke hadde samtykket til at andre fikk se filmen.

Ifølge dommen skal gutten også ha tilbudt flere elever på ungdomsskolen han gikk på å se filmen der kjæresten utførte oralsex på ham. Rundt ti elever var i korridoren på skolen da tilbudet skal ha blitt fremsatt.

– Etter rettens mening er det å filme fornærmede mens hun utfører oralsex for så å dele filmen på Snapchat, gjøre den tilgjengelig for venner og medelever ved å vise den frem fra telefonen, samt å lagre den på telefonen uten at fornærmede har samtykket til noe av det, en grov krenkelse av fornærmedes privatliv, heter det i dommen.

Filmen hadde en varighet på ti sekunder, og retten påpeker at det er grovere å dele en film enn et enkelt bilde.

Deling av en film på Snapchat innebærer etter rettens syn en stor risiko for spredning, og det pekes på at tiltalte ikke gjorde noe for å begrense skadeomfanget ved delingen av filmen.

– Mottakeren av filmen kunne ved enkle grep tatt screenshot av filmen og delt bildet videre.Tiltalte har ved delingen ikke angitt at filmen ikke kunne deles eller angitt andre begrensninger til de som mottok filmen.

I straffeskjerpende retning legger retten blant annet vekt på at tiltalte bidro til at jenta ble identifisert.

Normalt ville en slik sak ha gitt en ubetinget dom, men på grunn av sin unge alder kan ikke gutten dømmes til fengselsstraff.

– Retten har etter en samlet vurdering kommet til at det i dette tilfellet er riktig å reagere med samfunnsstraff, skriver dommerne.

Det fremgår av dommen at saken har vært en stor belastning for den 15 år gamle jenta, som har hatt behov for profesjonell oppfølging.

Retten mener tiltalte ved krenkelsene har vært bevisst i sin handlemåte.

– Ved delingen og tilgjengeliggjøringen har tiltalte etter rettens vurdering hatt tid til å vurdere og overveie situasjonen før han delte og viste frem filmen.

Domfeltes forsvarer sier til VG at han ikke kan kommentere dommen nå. Han kan heller ikke si om dommen vil bli anket.