Lørenskog-forsvinningen: Milliardæren vitnet i kidnappingsak i 2005

INNENRIKS 2019-01-11T19:18:55Z

LØRENSKOG (VG) En vinternatt i 2005 søkte et kidnappingsoffer tilflukt i hjemmet til milliardæren Tom Hagen (68). Inngangsdøren var ulåst, og offeret vekket 68-åringen.

Publisert: 11.01.19 20:18

Det kommer frem i en dom mot to brødre og en kamerat i Oslo tingrett fra 2006.

Ifølge dommen ble kidnappingsofferet dratt inn i baksetet på en bil i på Høyrbråten i Oslo da han var på vei hjem fra byen, natt til 13. februar 2005.

I bilen skal offeret ha fått beskjed om at han skulle få svi fordi han tidligere hadde anmeldt en av kidnapperne for trusler.

« Det ble blant annet uttalt at dersom det ikke hadde vært brorens bil, ville

det blitt et blodbad .», står det i dommen.

Bilturen endte like ved rådhuset i Lørenskog, som ligger like ved boligen til milliardærekteparet Tom og Anne-Elisabeth Hagen, ifølge dommen.

Flyktet over isen

Den fornæremde mannen fikk beskjed om å gå ut av bilen. Samtidig skal han helt uprovosert ha blitt slått i ansiktet.

« Fornærmede begynte da å løpe. », står det i dommen.

En av kidnapperne skal ha tatt opp jakten på offeret, men ga opp forfølgelsen etter kort tid.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Dømt for frihetsberøvelse

Ifølge dommen, løp offeret over isen på Langvannet og inn i milliardærekteparets ulåste hus. Der vekket han eieren, Tom Hagen.

« Fornærmede var livredd. Han sa til Hagen at han var blitt kidnappet, og at noen skulle ta livet av ham. Hagen ringte hjem til foreldrene til fornærmede. », står det i dommen.

Milliardæren tok også kontakt med politiet.

I dommen kommer det frem at de to brødrene og kameraten ble domfelt for frihetsberøvelse.

Ny sak

13,5 år etter denne hendelsen mener politiet at ekteparet på nytt er involvert i en bortføringssak.

VG har spurt etterforskningsleder Tommy Brøske om dommen inngår i etterforskningsmaterialet og eventuelt hvilke etterforskningskritt politiet har foretatt i forbindelse med opplysningene som fremgår der. VG har også spurt om døren til ekteparets bolig var låst da de mulige kidnapperne tok seg inn i boligen.

– Vi kan ikke kommentere dette nå av hensyn til etterforskningen, sier Brøske til VG.

Om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra parets enebolig. Tilbake sitter ektemannen med et brev hvor det er fremsatt krav om løsepenger på ni millioner euro i form av kryptovaluta .

I tillegg ble det fremsatt grove trusler om Anne-Elisabeths liv, dersom politiet ble involvert eller media omtalte saken.

I ti uker etterforsket politiet saken i skjul, men onsdag denne uken valgte politiet å gå ut i offentligheten om den savnede kvinnen.

Hverken familien eller politiet har fått noe livstegn fra henne siden hun forsvant , og de har så langt hatt en svært begrenset kommunikasjon med det politiet omtaler som motparten.