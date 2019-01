FORSVUNNET: Politiets hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble bortført av ukjente gjerningsmenn fra sitt hjem den 31. oktober i fjor. Foto: Privat / Jørgen Braastad / VG

Lørenskog-forsvinningen: Politiet ber hobbyfotografer melde seg

Huset til Anne-Elisabeth og Tom Hagen ligger midt i et populært turområde med et rikt fugleliv. Nå vil politiet ha kontakt med folk som har tatt bilder ved Langvannet i dagene rundt forsvinningen.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant 31. oktober i fjor, og politiet mener hjemmet i Sloraveien 4 ved Langvannet i Lørenskog er åstedet.

Politiet utelukker ikke at gjerningspersonene kan ha kartlagt familien Hagens liv i forkant av den antatte bortføringen.

Stien rundt den lille innsjøen er et yndet turområde og et eldorado for fuglefotografer.

– Politiet har jo vært ute og bedt om et bredt spekter med informasjon. Og vi har også bedt om personer som har vært i området å ta kontakt, om de har opplysninger – og om de ikke har opplysninger, sier etterforskningsleder Christian Berge i Øst politidistrikt til VG.

Han retter en særlig henvendelse til de som har tatt bilder i området – i tilfelle billedmaterialet kan inneholde informasjon som kan hjelpe politiet videre i jakten på svar.

– Alle som har vært i området, om de er fuglefotograf eller ikke, ber vi om å ta kontakt med oss, så kan politiet vurdere det de har, fortsetter Berge.

Tok bilder to dager før forsvinningen

VG har vært i kontakt med en fuglefotograf som tok bilder av endene ved Langvannet om formiddagen den 29. oktober. De holder til i enden av innsjøen, like ved ekteparet Hagens hus, og får ofte besøk av både fotografer og turgåere som mater dem med brødbiter.

Fuglefotografen var der også samme dag som politiet satte opp den mobile posten ved Langvannet den 9. januar – da saken ble kjent for offentligheten. Han var ute for å ta bilder, og sto rett i nærheten av politiet.

– Jeg ante ikke hva som hadde skjedd da. Jeg stusset jo, både av politibilen og at det kom så mye folk. Men politiet oppsøkte ikke meg, sier mannen, som ikke har vært i kontakt med politiet i ettertid.

I ettertid har han gått igjennom bildene sine og sett at han ikke fotograferte omgivelsene, kun fugler.

Bilder på Instagram

Anne-Elisabeth Hagen ble ofte sett på tur med hunden sin rundt Langvannet i morgentimene, men det er ikke kjent om hun gjorde det den 31. oktober i fjor, dagen da hun forsvant.

Både turgåere, syklister og joggere bruker området flittig. På bildedelingstjenesten Instagram har flere brukere med åpne profiler hashtagget innleggene sine med #langvannet i dagene forut for forsvinningen. Det finnes ingen bilder fra tidsrommet for den antatte kidnappingen, mellom 9.15 og 13.30, som har hashtaggen for Langvannet i Lørenskog.

VG har snakket med to av instagrambrukerne som la til #langvannet i bildetekstene sine få dager før forsvinningen. De forteller at de ikke la merke til noe spesielt, og at de ikke har blitt kontaktet av politiet.

De har også gått igjennom bildene sine etter at saken ble kjent den – men hadde kun fotografert naturen.

– Det var en helt vanlig dag hvor folk gikk tur med hundene sine, sier den ene instagrambrukeren til VG.

Vedkommende hadde syklet rundt Langvannet få dager før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, uten å legge merke til noe uvanlig.

Politiets oppfordring til antatte kidnappere

Etterforskningsleder Christian Berge sier mandag til VG at de ikke har noe nytt å melde til mediene.

– Vi har fått inn tips, som vi jobber med, men som vi ikke ønsker å uttale oss om nå av hensyn til etterforskningen.

Berges oppfordring til mulige kidnappere er følgende:

– Det som er helt klart er min oppfordring til en motpart, er å velge en annen kommunikasjonsplattform, og det har jeg et ønske om at skal komme frem, sier Berge til VG.