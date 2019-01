Slik kan «Luemannen» og «Telefonmannen» ha beveget seg

LØRENSKOG (VG) Politiet jager mennene som gikk utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme som dag kona hans forsvant. Slik kan de ha kommet seg til og fra Futurum Næringspark.

Det har gått fire dager siden politiet offentliggjorde to overvåkningsvideoer av det som tilsynelatende er to menn utenfor Tom Hagens arbeidsplass 31. oktober i fjor.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra politiet og massiv medieomtale har hverken «Luemannen» eller «Telefonmannen» latt høre fra seg.

– Vi har det siste døgnet fått ytterligere tips, og vi har fått tips om de to konkrete personene, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG mandag kveld, men han vil ikke gå mer i detalj rundt tipsenes innhold.

Politiet er spesielt interessert i biltrafikken rundt næringsparken den aktuelle dagen.

– Generelt så håper vi og tror at det er folk som har informasjon, særlig rundt kjøretøy. Det gjelder Futurum-bygget også. Hvordan har disse to kommet seg dit?

Parkeringsplass like ved

Hornerudveien, hvor mennene ble fanget av Futurums overvåkningskamera, er sperret av med en bom i retning Gamleveien (se grafikk). Begge mennene kom fra denne retningen da de gikk til Futurum-bygget – den første passerte klokken 07.36 denne onsdagsmorgenen. Overvåkningsbildene viser at han snur seg brått idet parkeringsplassen der Hagen pleier å parkere kommer til syne. Så går han tilbake i retning Gamleveien.

På utsiden av bommen ved Gamleveien er det en liten parkeringsplass, like inntil et boligfelt. Hvorvidt mennene har parkert her, eller blitt sluppet av, er noen av spørsmålene politiet nå håper å få svar på.

Den andre mannen dukker opp 24 minutter senere – gående i samme retning som den forrige, fra Gamleveien. I nærheten av stedet hvor den første mannen snudde, løfter denne mannen opp noe mot øret, som kan se ut som en telefon, før han fortsetter ut av bildet – og trolig følger veien gjennom skogen til Nordliveien.

Derfra er det bare noen par hundre meter til en rundkjøring som fører en rett ut på riksvei 159 Strømsveien – Oslo i den ene retningen, Lillestrøm i den andre. Politiet har flere ganger etterlyst overvåkningsmateriale fra denne hovedfartsåren.

Politiet har sagt at de ikke kan utelukke at den ene eller begge av disse kan ha holdt milliardæren Tom Hagen under oppsikt tidlig om morgenen den 31. oktober i fjor, samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Ifølge TV 2 dro Tom Hagen på jobb i 07-tiden i morgenen.

Fanget opp av flere kamera?

Politiet har satt i gang et svært omfattende prosjekt hvor de har hentet inn alt de kommer over av bilde- og videomateriale i Lørenskog i det aktuelle tidsrommet. Den siste uken har det også kommet inn materiale fra publikum.

Politiinspektør Tommy Brøske vil på grunn av den pågående etterforskningenen ikke svare på om de to er fanget opp av flere overvåkningskamera i området.

– Men jeg kan si at det er en svært viktig teori for oss å jobbe etter. Vi har hentet inn mye elektronisk kommunikasjon, sier han til VG mandag kveld.

Sannsynlig rute til åstedet

VG har snakket med flere bedrifter i området rundt Futurum, hvorav flere har fått besøk av politi i jakt på overvåkningsmateriale. Minst én bedrift i nærheten av Gamleveien har kameraovervåkning, men det er uklart om denne også dekker veien.

På motsatt side av der mennene kom inn – ved innkjøringen fra Nordliveien, ligger det flere store leilighetskompleks som utgjør Thurmannskogen boligområde. De har ikke installert overvåkningskameraer, får VG opplyst av styreleder og Obos.

Dersom disse mennene har noe med forsvinningen å gjøre – og «Telefonmannen» ble plukket opp ved innkjøringen til Futurum i Nordliveien etter endt gåtur, er den mest sannsynlige ruten videre til Sloraveien, der ekteparet Hagen bor, å kjøre Solheimsveien østover i et par kilometer.

Langs denne veien ligger det flere bedrifter som har kameraovervåkning.

VG har også vært i kontakt med en rekke av de nærmeste naboene til parkeringsplassen ved bommen i Gamleveien der mennene kom fra. Ingen av dem sier at de så noe den aktuelle dagen – og har heller ikke blitt kontaktet av politi i etterkant av at forsvinningssaken ble kjent.

Stort fokus på teletrafikk

Et viktig spor for politiet er å sjekke om den siste mannen faktisk holder opp en mobiltelefon til øret, og om han ringer med den. Politiet har tidligere bekreftet overfor VG at de har hentet inn teletrafikk i jakten på hvem han kan være.

Politiinspektør Tommy Brøske ville mandag kveld ikke kommentere om politiet er ferdig med analyse av disse dataene i Futurum-området.

– Det har vært et stort fokus, men om vi er i en sluttspurt, vil jeg ikke si noe om.

Rett før helgen fikk politiet kontakt med en syklist i refleksklær , som også ble fanget opp av overvåkningskameraene. Denne syklisten passerte «Telefonmannen» og er sjekket ut av saken.