VARMT OG VÅTT: Til helgen vil det bli mildere på Vest-, Sør- og Østlandet, og dermed kan det komme flere byger. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Meteorologene snur – nå kommer mildværet

INNENRIKS 2019-01-21T10:39:29Z

Den varslede kuldebølgen vil la vente på seg i Sør-Norge. Et nytt lavtrykk vil gjøre det varmere og våtere i Sør, Vest og Øst.

Publisert: 21.01.19 11:39 Oppdatert: 21.01.19 12:08

Fredag i forrige uke var budskapet klart; Finn frem vintervottene, nå kommer kuldebølgen!

Kaldere og tørrere vær i en lang periode ble varslet over hele Norge, med svingende temperaturer under 0-streken på gradestokken helt ut i februar . Helgen kom og gikk, uten større dramatikk sør for Stadt. Denne uken har værvarselet snudd, og kuldebølgen ser ut til å la vente på seg.

– I helgen ble det varslet litt lavere temperaturer enn det ble, selv om det var nokså kjølig, sier vakthavende meteorolog Tone Christine Thaule ved Meteorologisk institutt til VG:

– Vi hadde et langtidsvarsel om en lengre kuldeperiode, men det er ikke uvanlig at prognosene endrer seg, utdyper meteorologen.

Hun spår at uken vil by på lignende temperaturer som man har sett gjennom helgen, med minusgrader ned til -10 på Østlandet, samt noen sluddbyger mandag. Det er dermed ingen grunn til å pakke vekk ulltøyet, for denne gang.

Mildere i Vest

På Vestlandet, som mandag bare var preget av en minusgrad eller tre, vil det derimot bli mildere utover uken.

– Det vil komme et relativt kraftig lavtrykk mot Island inn over Nordsjøen, som vil ta med seg noen spredte byger til Vestlandet og Sørlandet, forteller Thaule.

I Bergen er det varslet hele fem plussgrader og regn fredag og lørdag.

– Den varme lufta vil ikke treffe Østlandet før lørdag, og så vil det bli kaldt igjen utover søndagen, utdyper hun.

Tirsdag er det derimot ventet sørøstlig sterk kuling på Rogalands-kysten, og Stavanger vil få plussgrader fra onsdag, og noen byger fredag.

Meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo, som i forrige uke varslet den ventede kuldebølgen, er enig med Thaule.

– Prognosene ser ut til å ha snudd i løpet av helgen. Det blir varmere i begynnelsen av helgen denne uken, og så får vi nok noen kaldere dager fra søndag av. Det kan komme nye lavtrykk som gjør at den spådde kuldebølgen ikke blir jevn, sier hun til VG.

35,5 minus i Kautokeino

På Finnmarksvidda var det kjøligst i hele Norge natt til mandag, og gradestokken sank helt ned i 35,5 minusgrader. Nordlendingene får heller ikke nyte noe særlig av lavtrykket som er ventet på Vest- og Sørlandet utover uken.

– Nord-Norge ligger for langt nord for lavtrykket, og vil dermed ikke få den varme lufta som vi får i Sør-Norge. Der er det ikke ventet noe mildvær, og det vil nok fortsette å være minusgrader i Nordland og Troms fremover, sier Thaule ved Meteorologisk institutt.

Mandag er det også ventet stiv eller sterk kuling i Finnmark.

I Bodø blir det mildere vær utover uken, mens det i Tromsø er ventet kaldest vær torsdag og fredag, der gradestokken kan droppe ned til 12 minusgrader.

Glatte veier på Øst- og Sørlandet

På tross av at være har vært stabilt har temperaturene ført til vanskelige kjøreforhold i Sør-Norge mandag morgen.

Glatte veier førte til flere ulykker og trafikale problemer, og politiet var raskt ute for å advare bilister mot å kjøre for fort, og oppfordret til å holde avstand til andre bilister.

– Det var spesielt glatt på Romerike i dag. Problemet har vært at det har vært for kaldt til å salte i natt, og da det ble mildere i dag morges ble det glatt, forteller trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen Øst til VG:

– Trafikken må i gang, og det er utfordrende forhold å jobbe under for entreprenørene våre. Nå er det vinter, og da er det viktig å senke hastigheten og holde avstand til bilen foran seg, legger hun til.

Operasjonsleder Kim Håvard Aas i Øst politidistrikt opplyser til VG om de har hatt mellom fem og seks trafikkulykker i distriktet mandag morgen. Ingen personer har kommet til skade.

Politiet i Sør-Vest melder også om svært glatte veier flere steder i distriktet mandag morgen.