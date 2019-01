SIKTET: Mannen i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter skyting ved et konsertlokale på Bryn i Oslo natt til søndag. Foto: Privat

Sentral aktør i Young Bloods siktet for drapsforsøk etter konsertskyting

INNENRIKS 2019-01-21T11:18:45Z

Det siste året er mannen i 20-årene domfelt for kidnapping, vold og narkotikaforbrytelser. Nå er han siktet for drapsforsøk.

Publisert: 21.01.19 12:18 Oppdatert: 21.01.19 12:50

I dag fremstilles mannen for varetektsfengsling siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på Bryn i Oslo natt til søndag.

– Han nekter straffskyld, sier forsvarer Bjørn Arild Langenes til VG.

Ved 01-tiden rykket væpnet politi ut til flere meldinger om skyting utenfor Eventhallen, der den britiske rapperen Geko holdt konsert.

Det skal ha vært om lag 1000 mennesker på konserten, og ifølge politiet ble mange personer vitner til skytingen.

Da politiet kom frem, var både gjerningsperson og fornærmede borte.

– Det var anslag av kaos inne i konsertlokalet, men jeg vil ikke beskrive det som panikk. Ingen ble skadet utover vedkommende som ble skutt, sa Roger Hjertø ved kriminalvakten til NTB.

Før politiet kom til stedet, gikk flere vektere sammen og fikk tatt fra siktede skytevåpenet. Dermed fikk også politiet kontroll på en pistol.

– De fikk avverget en videre situasjon, men i utgangspunktet oppfordrer vi ikke privatpersoner til å gå i konflikt med noen som har et skytevåpen, sa operasjonsleder Per-Ivar Iversen.

Løp for å gjemme seg

En politipatrulje fant senere fornærmede lettere skadet på legevakten. Han var ifølge politiet skutt i beinet.

Den antatte gjerningsmannen ble funnet sammen med fire jevnaldrende på en bensinstasjon i nærheten av åstedet.

Sandra Romfo (31) var på konserten lørdag kveld. Hun forteller at det brøt ut full panikk i konsertlokalet.

– Jeg hørte det jeg tror var skudd. Jeg så meg rundt, fikk en dårlig følelse og sa til venninnen min at hun skulle løpe. Vi var flere som begynte å løpe til et bakrom i konsertlokalet for å gjemme oss. Det var en skremmende opplevelse og folk hylte og skrek, sier Romfo til VG.

Selv løp hun ut til en bensinstasjon i nærheten og gjemte seg. Da ble hun også vitne til at politiet la en mann i bakken.

«Sentral aktør i Young Bloods»

VG har gjennom en rekke artikler avslørt hvordan den kriminelle gjengen Young Bloods fikk vokse frem gjennom mer enn ti år, uten at politiet klarte å stoppe den.

Mannen i 20-årene er domfelt for kidnapping, vold og narkotikaforbrytelser det siste året. Politiet mener han er en «sentral aktør i Young Bloods» , ifølge en dom fra Oslo tingrett i november.

I en lengre dokumentar, med tittelen «Gutten som ikke ville reddes» , skrev VG om mannen som første gang gikk inn fengselsporten med rak rygg som 17-åring.

Flere ganger har samfunnet forsøkt å korrigere ham.

I fjor ble mannen i 20-årene domfelt to ganger for alvorlig kriminalitet.

I november ble han dømt til fengslet i ett år og én måned for blant annet vold og narkotikakriminalitet i Oslo tingrett. Dommen er anket.

Senere samme måned ble han dømt til fengsel i tre år og ni måneder i en kidnappingssak som gikk i Borgarting lagmannsrett.

– Bare tull

VG har det siste året vært til stede under en rekke rettsmøter hvor mannen i 20-årene har vært siktet eller tiltalt. Under et fengslingsmøte i august, nektet han for å være en del av Young Bloods.

– Det er bare tull. Jeg er ikke med i noen gjeng. Det er venner jeg har vokst opp med, vi er fem-seks stykker, hevdet mannen i retten den gang.

VG har fått opphevet referatforbudet fra det aktuelle fengslingsmøtet. På spørsmål om han følte noen tilknytning til Young Bloods, svarte mannen i 20-årene:

– Nei, jeg har fem-seks venner som jeg er oppvokst med. Vi er ikke noen gjeng. Hvis dere sier at vi er Young Bloods, da vet jeg ikke. Det er ikke noe som heter Young Bloods engang, jeg vet ikke hvor det kommer fra.

Artisten: Unnskyld til alle

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med politiadvokat Anne Marie Hustad mandag formiddag.

I helgen tok den britiske rapperen Geko til sosiale medier hvor han skrev:

«Det ble skutt under showet mitt, unnskyld til alle som kom for å se meg. Elsker dere alle».