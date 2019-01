Betaler ikke løsepenger: – Familien følger politiets råd

Familien opplever bortføringen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen som en grusom og umenneskelig handling. De ber nå innstendig om et livstegn fra den savnede 68-åringen.

Publisert: 09.01.19 14:05 Oppdatert: 09.01.19 14:19

Det sier familiens bistandsadvokat Svein Holden under et møte med pressen onsdag ettermiddag.

Holden viser til at familien har blitt rådet av politiet til ikke å betale løsepengekravet som har blitt fremsatt.

– Familien har besluttet seg for å følge politiets råd, sier Holden som også legger til at det ikke har vært noen enkel beslutning:

– Det er klart at den vurderingen har vært svært krevende.

Ifølge bistandsadvokaten opplever familien situasjonen som krevende og utmattende.

– Budskapet er at familien ønsker å komme i kontakt med dem som har Anne-Elisabeth i dag. De ønsker å få en bekreftelse på at hun har det bra, at hun er i live. Dersom hun er det, er familien innstilt på å innlede en prosess, sier Holden.

– Politiet har fortløpende orientert familien om sine vurderinger knytte til offentliggjøring, og familien har fått komme til orde med sine tanker rundt det. Familien er overbevist om at etterforskningen utføres på best mulig måte.

På spørsmål om det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt for familien å gi etter for kravet om løsepenger, svarer bistandsadvokaten:

– Det er en situasjon som jeg ikke kan svare på nå. Jeg tenker budskapet og håpet i første omgang er at dette skal ha en positiv effekt på saken, og at vi vil motta et livstegn fra Anne-Elisabeth.

